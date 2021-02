PALMA RAZGOVARAO SA ZDRAVKOM KRIVOKAPIĆEM: Ne može niko Srbiji da određuje ko će biti njen ambasador

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je, gostujući danas na PRVA TV rekao da je nedavno telefonski razgovarao sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem.

”Ne može niko Srbiji da određuje ko će biti njen ambasador i ne može sa Srbijom čas ovako, a čas onako”, rekao je Marković na TV PRVA.

“Ja sam telefonom pozvao Zdravka Krivokapića i to sam uradio sam i nisam to uradio po nalogu ni predsednika Srbije ni Vlade Srbije. Zdravko Krivokapić je veliki gospodin. Pozvao sam ga uveče u pola 12 i on je prihvatio razgovor i ja sam mu na tome puno zahvalan. Ja ne želim da pričam o detaljima tog razgovora, ali ja sam zaključio da Krivokapić ne odlučuje sam, da ima neko iznad njega ko odlučuje, ne znam ko. Krivokapić mi je rekao : “predložite ponovo Vladimira Božovića za ambasadora”. Božoviću je prošle godine zatraženo da napusti Crnu Goru zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao – „slobodnim izrazom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom“. Da li je Vladimir Božović naneo bilo kakvu štetu Crnoj Gori i njenim građanima tom izjavom. Nije. Pa nije to prekid fudbalske utakmice zbog magle. I ne može niko Srbiji da određuje ko će biti njen ambasador. Mi smo Crnoj Gori dali vakcine, a oni su član NATO pakta. Što nisu tražili od njih da im daju?”, rekao je Marković.

"GLASAĆEMO PROTIV ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA"

“Poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće protiv Zakona o istopolnim zajednicama ukoliko takav zakon dođe u Skupštinu Srbije. Čije su to vrednosti ? To nisu vrednosti Srpske pravoslavne crkve, to nisu vrednosti srpskih domaćina i građana Srbije. To su vrednosti pojedinaca u nekim evropskim državama. Ja se zalažem za evropske vrednosti kao što su veće plate i mala nezaposlenost. Mi se ne zalažemo za tatu 1 i tatu 2 ili mamu 1 i mamu 2 i kako će oni to da objasne detetu”, kazao je predsednik Jedinstvene Srbije.

"MORAMO DA ODOBRIMO LJUDIMA DA SE VRATE U NORMALAN ŽIVOT"

“Protiv sam pooštravanja mera koje je Krizni štab doneo u borbi protiv korona virusa, kao što su ove mere za vikend da je radno vreme ugostiteljskih objekata do 14 sati. Ne možemo sada da zatvorimo fabrike i ugostiteljske objekte, Kako će da se pune lokalni i republički budžet. Ja sam za to da ugostiteljski objekti rade do 23. Da su radili do 23 ne bi u onom jednom bilo 700 ljudi, nego bi bilo svuda po 15 – 20 uz poštovanje mera. Mi moramo da živimo sa koronom, mi moramo da odobrimo ljudima da se vrate u normalan život. Ko želi da se vakciniše neka se vakciniše, ko ne želi to je njegova odluka. Lekari i medicinsko osoblje su umorni od rada u kovid odeljenjima i pod skafanderima i njima svaka čast. Država Srbija mnogo pomaže našem zdravstvu, povećane su plate, izgrađene su nove bonice i Klinički centri. Život mora da ide dalje. Ja ću u maju ili junu ove godine voditi 1300 lekara i zdravstvenih radnika iz cele Srbije u Paraliju 5 dana, a oni koji budu hteli da idu trebalo bi da budu vakcinisani”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.