VUČEVIĆ O KOKEZI: Iznenadilo me, govorimo o čoveku bliskom Vučiću

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da ne postoji podela u vladajućoj stranci, već samo ljudi koji misle da su jači od predsednika Aleksandra Vučića.

Vučević je u Jutru TV Prve, komentarišući slučaj predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze, koji je odbio da ide na poligrafsko ispitivanje u vezi s potencijalnom umešanošću u pripremi ubistva Vučića, rekao da je samo delimično iznenađen.

On je istakao da se mora dobiti sudski epilog svega toga.

"Zaista me je iznenadilo da se Kokeza dovodi u kontekst i vezu s potencijalnim atentatom na predsednika države. Nejasno mi je što nije želeo da odgovori na pitanje o tome. Govorimo o čoveku koji je blizak Aleksandru Vučiću", rekao je Vučević, prenosi b92.net.

On je naveo da je još 29. decembra 2019. godine na Glavnom odboru stranke govorio da u stranci postoje određeni krugovi koji su počeli da se ponašaju kao novi centri moći i da je upozorio predsednika Vučića, rekavši mu da mora da raščisti stvari.

"Postoji jedna klika u stranci koja je sebe etablirala kroz izvršnu vlast i koja je verovatno preuzela deo kontrole državnog sistema. Mislim i na ministre. Rekao sam Vučiću da moramo to da raščistimo", istakao je Vučević.

On je naveo da je njemu bilo bolno kada je predsednik rekao da su mu članovi porodice bili praćeni i ugrožni. "Mislim da ćemo u narednom periodu saznati i mnogo gore stvari. Mislim da se išlo do toga da se sprema fizička likvidacija nekih ljudi", rekao je Vučević. Na pitanje šta se dešava u SNS, on je odgovorio da nije reč o 700.000 članova SNS, već od 10-15 ljudi koji su dobili vlast.

"Očigledno im je malo vlasti, hoće sad oni da budu predsednici, premijeri. I da, imam njihova imena u glavi već duže vreme, ali nemam dokaze. Rekao sam Vučiću o njima. Dalje ne bih da prepričavam naš razgovor", rekao je Vučević.