'REKAO PA POREKAO' - ĐILAS IZ ŠOPINGA U TRSTU PRAVO NA VAKCINU - optuživao Vučića da vakcina NEMA, a danas se ODUŠEVLJEN revakcinisao! (VIDEO)

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas je u prisustvu više ljudi iz svog obezbeđenja, nedugo nakon šopinga u Trstu, došao na Beogradski sajam da primi drugu dozu ruske vakcine „Sputnjik V“, iako je ranije tvrdio da vakcina u Srbiji nema.

Đilas je danas bio ispred hale 11. . Na pitanje novinara o tome kako komentariše činjenicu da Srbija ima vakcine 4 proizvođača, on je istakao da je to odlična vest, kao i to da je čitav sistem sprovođenja masovne imunizacije organizovan na najvišem mogućem nivou.