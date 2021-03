‘Svako ko želi da dokaže da je nevin ne obija poligraf! Nekima smeta uspešna i jaka Srbija’ (VIDEO)

Da nije predsednika Srbije Aleksandra Vučića mnogi ne bi bili na pozicijama na kojima se nalaze, kažu sagovornici za TV Pink.

Proteklih dana glavne vesti su bila saslušanja koja su se vršila u u SBPOK-u i to da su iskaz davali Dijana Hrkalović bivša državna sekretarka u MUP i predsednik Fudbalskog saveza Srbije, Slaviša Kokeza, kao i to da su oboje odbili da idu na poligraf. Kako je nedavno ministar MUP-a Aleksandar Vulin rekao za TV Pink, Kokeza je odbio i da odgovori na pitanje da li je učestvovao u pripremi atentata na predsednika Srbije Aleksandara Vučića.

Novinar Darko Zlojutro kaže za Novo jutro TV Pink da veruje da su mnogi iznenađeni što je Kokeza odbio da ogovori na ovo pitanje,ali i ukazao na vest da neki funkcioneri SNS-a takođe nisu naklonjeni predsedniku.

- To je ono što mnogi mediji prenose danima, i ono što zabrinjava je što ti neki ljudi su na pozicijama upravo zbog predsednika Vučića. Da nije bilo njega, ne bi oni videli ni jednu od svojih fotelja u kojima se nalaze, mada mislim da ovde postoji i strani interes – kaže Zlojutro.

- Kada se formira vlada, vidi se da određeni amabasadori imaju one sa kojima bi da sarađuju. Ono što najviše boli je to što u dogovoru sa njima Vučić nikada nije forimrao vladu – dodaje.

Osvrnuo se na saslušanje Kokeze i Hrkalović, komentarišući izgovore pod kojima su obili poligraf Zlojutro.

- On je bio jako blizak Vučiću, ta vest je sve iznenadila. Isti je slučaj sa Hrkalović, koja je navodno rekla da je došla pod lekovima i sedativima na saslušanje. Neka i taj sudija, koji je navodno savetovao Kokezu da ne ide na poligraf, a tvrdi da to nije isitna, isto ode i dokaže. To odbijanje pali crvenu lampicu – kaže Zlojutro.

Urednik portrala Srbija Danas Goran Lalić kaže za Novo jutro da je interesantno to odbijanje poligrafa.

- Svako ko želi da dokaže da je nevin, nema problem da ide na poligraf. Nema šta da se krijete – kaže Lalić.