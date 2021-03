Petković za TV Vesti o dijalogu Beograda i Prištine: Možemo da razgovaramo, ali NA ULTIMATUME I PRITSKE NE REAGUJEMO

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je gostujući u emisiji "Odmotavanje" na TV Vesti podvukao da specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak Beogradu ne nudi nikakav ultimatum.

Mi ne podležamo pritiscima, niti reagujemo na ultimatume i svi to dobro znaju, ako možemo da se dogovorimo, da razgovaramo, da probamo da nađemo kompromisno rešenje to je važno i za srpsku i za albansku stranu. Za to služi dijalog, da rešimo sva otvorena pitanja, zbog toga smo tu. da omogućimo pre svega bolji život našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali i Albancima. Ako predstavnici albanskog naroda to ne shvataju i ne vide da je dijalog način da rešavaju ključna pitanja onda je problem u njihovim glavama

Petković je istakao da od 2012. godine nije i neće reagovati na ultimatume.

- Od 2012. se puno toga promenilo u odnosu na Kosovo i Metohiju. Možemo da razgovaramo i pregovaramo, ali na ultimatume i pritisak ne reagujemo - istakao je on.

Kako je dodao, svi koji su sa predsednikom Aleksandrom Vučićem pokušali da razgovaraju na takav način znaju kako su prošli.

- Nema rokova kada govorimo o dijalogu. Suština je da težmo dogovoru, ali da bi se dogovorili mora da postoji dobra volja i jedne i druge strane. Kada postavljate veštačke rokove sužavate prostor za razgovor - naveo je Petković.

Prema njegovim rečima, obe strane moraju da shvate svoju poziciju.

- Beograd se uopšte ne nalazi u zavuidnoj poziciji, pritisak je veliki. Mnogo toga smo u ranijim decenijama izgubili i od 2012. godine pokušavamo da uradimo šta možemo i spasimo što se spasiti da. Situacija nije laka. Ako težmo kompromisnim rešenjima moramo sa Albancima da se nađemo na pola puta, a to znači da se učinimo dodatni napor i mi i oni da podjednako izgubimo ili podjednako dobijemo, a da jedna strana sve dobije, a druga izgubi to je ultimatum i mi na to ne pristajemo - podvukao je Petković.