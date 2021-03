‘Srbija donirajući vakcine pomaže regionu u borbi sa koronom! Jučerašnja isporuka u BIH je dobar, komšijski gest – u ovome smo svi zajedno’ (VIDEO)

Srbija postaje lider u regionu ali i šire, pre svega po broju revakcinisanih, ali i po ekonomskim pitanjima. Nekima to ne odgovara i šalju negativne poruke, kažu sagovornici za TV Pink.

Srbija je juče u Bosni i Hercegovini donirala kontigent AstraZeneka vakcina, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je na vlastima BiH da odluče kako će ih koristiti.

Vučić je onima koji imaju primedbe na vakcine, rekao da Srbija sada ima četiri vakcine i da BiH može da traži koju hoće, a da će Srbija uskoro nabaviti i vakcinu proizvođača „Moderna“.

Glavni urednik Objektiva Duško Vukajlović kaže za TV Pink da niko ne može da ospori činjenicu da su BIH ove vakicne potrebne u daljoj borbi sa koronom.

- Pojedini glasovi iz regiona poručuju da je Srbija kriva čak i kada pomaže i daje vakcine drugima, na to se treba naviknti. Tih 5.000 doza vakcina će svakako pomoći u BIH, pre svega zdravstvenim radnicima. Kada poklanja EU onda se to predstavlja kao velika dominacija, ali kada jedna Srbija koja postaje sila u regionu, i kada pokloni vakcine, onda to neko vidi kao pokušaj dominacije u ovom delu Evrope – kaže Vukajlović dodajući da je donacija vakcina iz Srbije BiH zapravo samo plemenit i komšijski gest.

Ekonomista dr Zlatko Lutovac kaže da Srbija je jedina zemlja koja ima vakcine četiri proizvođača i spremna je da pomogne i onima kojima je pomoć potrebna.

- Ovo je pružena iskonska ruka prijateljstva i saradnje. Srbija je uvek bila velikodušna, ponudila je vakcine i Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, ne samo BiH. Naša zemlja dominira u svetu – kaže Lutovac dodajući da je Srbija i lider u Evropi po broju revakcinisanih.

Kako kaže vakcina je jako važna u borbi sa koronom.

- Bez vakcine ne možemo ništa da uradimo, važna je odgovornost građana. Tek nakon druge doze smo zaštićeni da ne obolimo od korone i da nemamo tešku sliku, ali to ne znači da ne možemo da širimo dalje – kaže Lutovac.