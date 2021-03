VUKOIČIĆ ZA PINK: Ne vidim skorije rešenje po pitanju pregovora sa Prištinom, ali je svima jasno da sa Srbijom mora da se razgovara!

Srbija se i dalje nalazi u prilično teškoj situaciji po pitanju dijaloga sa Prištinom, ali svakako je ona bolja nego što je bila pre 10 godina, rekla je za Novo jutro TV PINK dr Jelena Vukoičić, politikolog.

Vukoičić je, komentarišući dijalog između Beograda i Prištine, istakla da o priznanju nezavisne države Kosovo nema ni govora, ali i dodala, da ipak, kako kaže, ne vidi skorije rešenje.

„Svi bi hteli u svom mandatu da reše to pitanje. Srbija nikada nije bežala od razgovora. Znamo ko to nije nikada želeo, to su upravo kosovski Albanci, koji se i sada, pored ostalog, oslanjaju na Ameriku. Međutim, SAD sada ima druge prioritete i svoje probleme, geopolitička situacija je promenjena i moć Amerike, pre svega ekonomska, postepeno opada“, rekla je Vukoičić.

Kako kaže, korona je takođe napravila pometnju kako svuda, tako i u SAD.

„Bajden se suočava sa mnogo izazova a Kosovo je negde na začelju. Oni svakako imaju njihovu podršku, ali je svima jasno da sa Srbijom mora da se razgovara i da razgovora nema bez nas“, rekla je Vukoičić.

Ističe da je to situacija koja je za nas teška, ali dodaje da je svakako drugačija od pre 10 godina.

Olivera Miletović, novinar, istakla je da će uskoro 10 godina pregovora, ali da i pored toga ne očekuje skorije rešenje tog pitanja.

„Svaka priča kod kosovskih Albanaca koja ima veze sa dijalogom gleda se kao pitanje od nacionalnog interesa. Novo je vreme, nove su promene, u naredne dve godine, bez obzira na pritiske i negativan stav sa Trampovom administracijom u vezi razgraničenja, neće se ništa epohalno u tom smislu dogoditi, sem što će biti pritisnuti“, rekla je Miletović.

Miletović ističe da su svi pregovori koje takozvano Kosovo vodi su bezpredmetni jer će Rusija staviti veto gde god da pokušaju da uđu.

„Ništa više nije isto. SAD žele reviziju Dejtona, i negde su to delimično uspeli. Žele nezavisno Kosovo i to niko ne krije. Koliko god mi bili jaki ili slabi, postoje zakoni koji sprečavaju da se dogodi da oni zaista to i postanu.

Kako kaže, u svim ovim vestima koje nam dolaze danas, to što do sada Kosovo nije postalo nezavisna država, uliva optimizam da smo na dobrom putu.