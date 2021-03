Brnabić i Lajčak o dijalogu i putu ka EU (FOTO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić zahvalila je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku na dobrom i otvorenom sastanku koji su imali danas u Beogradu.

-Drago mi je što ćemo nastaviti saradnju u okviru dijaloga Beograda i Prištine i evropske perspektive Srbije - napisala je Brnabić na Tviteru.

Lajčak je na svom Tviter nalogu objavio da je sa premijerkom Srbije razgovarao o dijalogu Beograda i Prištine i pristupanju EU.

-Jutros sam razgovarao sa premijerkom Brnabić o sprovođenju prethodnih obaveza preuzetih u dijalogu Beograda i Prištine i kako podržati Srbiju u napredovanju na putu pristupanja EU - napisao je Lajčak.

Lajčak je juče nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio da je došao da poruči da države članice EU nemaju interes da održavaju status kvo i da su spremni da dovedu proces dijaloga Beogada i Prištine do uspešnog okončanja i to onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne.

On je pre Beograda boravio u trodnevnoj poseti Prištini, a nakon Beograda putuje u Podgoricu u sklopu posete regionu.