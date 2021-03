GRUBJEŠIĆ ZA TV VESTI O POSETI LAJČEKA BEOGRADU I PRIŠTINI! 'Nema smisla nastavljati politički dijalog bez pokretanja pritanja formiranja ZSO'

Najveći deo Briselskog sporazuma, a to je Zajednica srpskih opština (ZSO), nije realizovan i pažnja treba da se foksura na to, odnosno na ispunjavanje međunarodnih obaveza, rekla je Grubješić za TV Vesti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon jučerašnjeg razgovora sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da je Srbija posvećena dijalogu i da je spremna za njegov nastavak "u svakom trenutuku kada god bude pozvana u Brisel".

Inače, Lajčak se trenutno nalazi na Balakasnoj turneji pa je pre Beograda boravio u Prištini gde se sastao sa kosovskim političarima, a jedna od temi koja se našla između njega i njih je i pitanje dijaloga, ali i Briselski sporazum.

Suzana Grubejšić iz Centra za spoljnu politiku kaže za TV Vesti da ne veruje da će EU, nakon posete Lajčaka Prištini i formiranja tamošnje vlade uspeti da inistira da se ispuni sve ono na šta se Priština obavezala Briselskim sporazumom

- Za devet godina ključni deo sporazuma nije sproveden, a to je Zajednica srpskih opština i nema naznaka da će se na tome raditi u narednom periodu. Ukoliko se to desi, bilo bi pravo čudo. Bilo je nekih pokušaja, ali to je negde završilo u fiokama u Briselu – kaže Grubejšić.

Ona smatra i da će evropski Savet za monitornig u narednom periodu da utvrdi šta je od dogovorenog između Beograd i Prištine u potpunosti sprovedeno, šta delimično, a šta nije uopšte.

Veljko Nestorović novinar portala Kosovo online kaže da je činjenica da interesovanje u Prištini za nastavkom dijaloga nije isto kao u Srbiji.

Predsednik pokreta Samoopredeljenje (PS) Aljbin Kurti je izjavio da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet tamošnje vlade.

-Čini se da Kruti nema nikakvu nameru, čak je rekao da mu je dijalog na nekom četvtom mestu i da nije zainteresovan. Nema nikakvog pravog pritiska na Prištinu po ovom pitanju – smatra Nestorović ističući da je Kurti i dalje u kampanji u Albaniji gde, kaže, pronalazi svoje saveznike.

-Ako Samopredeljnje dobro prođe u Albaniji, to će se odraziti i na forimranje vlasti na KiM pa samim ti i na sam tok dijaloga Beograda i Prištine – kaže Nestorović.