Vučić za Fejs TV: Ne pravimo srpski svet, hoćemo jak region!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć u intervjuu BiH Fejs tv, da je neophodna saradnja u regionu, jer je to put da zemlje napreduju i razvijaju se i spreče da svi mladi odu u inostranstvo, jer to znači propast svih naših zemalja.

U razgovoru sa novinarom Senadom Hadžifejzovićem, koji je najavljivan ovih dana provokativnim trejlerom na jutjubu, Vučić je pre svega istakao da kako njegovi pozivi na saradnju, ekonomsko i infrastrukturno povezivanje i ukazivanje da smo u regionu jači kada govorimo jednim glasom, nisu nikakvo stvaranje "srpskog sveta", kako to, prema Hadžifejzoviću govore pojedini lideri iz regiona.

Na utisak voditelja da je donacija vakcina Srbije BiH, što je i bio povod Vučićevog odlaska u Sarajevo, poraz vlasti u BiH, Vučić je rekao da on misli drugačije, jer ljudi u BiH, kako je čuo od jedog člana Predsedništva, imaju problem i zbog mnogo nivoa odlučivanja.

"Ne mislim da je to poraz bilo koga ovde, nego svih nas, jer se nismo udružili da zajedinčki delujemo", rekao je Vučić.

Vakcina je važna kako bi se sačuvali životi ljudi, ali važnije je šta ćemo u budućnosti da uradimo.

Možemo, rekao je Vučić, ili da istupamo sa jednim glasom ili sa dva glasa, a ne sa 16 koje niko neće da sluša, na osnovu kojih uvek mogu da nas posvađaju i da gledamo samo kako da opanjkamo jedni druge.

"Tako ništa nećemo da uradimi", poručio je on.

Na konstataciju Hadžifejzovića da se kada se kao najveći problem funkcionišanja BiH Dejton, Vučić je odgovorio konstatacijom da kada se nešto menja treba proveriti da se to ne ode na gore i podsetio da to mora biti dogovor tri naroda.

Potom vratio na temu odnosa komšija i zapitao: Kome ne odgovara da napravimo fitosanitarne i veterinarske inspekcije, da nam kamioni ne čekaju po tri, četiri dana, da ljudi prolaze bez problema, da od Tuzle do Beograda dođete za sat i 40 minuta".

Na Hadžifejzovicevo primedbu misli li na "Mali Ssengen", Vučić kaže da to svako može da to zove kako želi, na šta je Hadžifejzović uzvratio da ga neki nazivaju "srpski svet" .

"Srpski svet? A što nije Bošnjački svet?", upitao je Vučić, a usledio je odgovor: "Zato što će u srpskom svetu biti više Srba nego Bošnjaka".

"Ko to smatra, pokazuje koliko je kratkovid. Nikad nisam izgvorio sintagmu "srpski svet". Za mene je važno da razvijamo ekonomiju", rekao je Vučić i upitao:

"Jesu li Bošnjaci u Novom Pazaru isti kao i oni u Sarajevu? Jesu. Mislite da njima ne odgovara da dođu do Sarajeva".

Na konstataciju voditelja da su njega (Vučića) optuživali da oba kraka autoputa Sarajevo - Beograd, idu preko Tuzle i Bijeljine, odnosno preko Požege i Višegrada, što se vidi kao spajanje teritorijalno RS i RS, Vucičh je upitao: "A, kuda biste da ide?" i dodao da se Srbija ne meša kuda će kroz BiH proći autoput, i da što se Srbije tiče, može da ide i preko Goražda.

Vučić je istakao da Beograd predlaže da sa BiH radi zajedno.

"Šta god hoćete - možemo", rekao je Vučić i dodao da Srbija može da prihvati i koncesiju u BiH, jer ima novca, ali i primetio da ako u Srbiji plata bude 150 evra veća nego u RS i BiH, doći će do toga da će svi iz te države prelaziti u Srbiju. Na optužbe da pravi "srpski svet", kazao da je možda na to mislio pre 30 godina, kao "balavac".

"Možda nisam tada razumeo šta se sve zbiva. Ali za mene je novi svet da dođete i vidite brzu prugu od Beograda do Novog Sada. To je za mene novi svet, nova Srbija. Za to morate da radite, da se povezujemo", poručio je on.

Rekao je da se naslušao kako je navodno snajperom ubijao ljude u Sarajevu.

"Snajper nikada nisam držao u rukama. Gluposti i laži ne mogu da slušam. Nisam pucao, ali sam bio na Palama, radio svoj posao", naglasio je on.

Rekao je da je slušao sve te gluposti i da na to neće da odgovara, jer zlonamernim ljudima nikada ne možete ništa da dokazete.

Ukazao je da ljudi sve to znaju, jer bi u suprotnom sve to pokazali odavno.

Okrenute se budućnosti, razmišljajte o poslu. To je potrebno BiH i nama. Samo se magarac ne menja", naglasio je on, a na dodatno pitanje da li se stvarno promenio, kazao da je političku stranku promenio i sve rekao narodu, a da oni koji sumnjaju imaju pravo na to.

"Ne menjate zemlju, rod, ime I prezime I za koga navijate. Ako ne čitate knjige, ne obrazujete se, ne menjate sebe onda ste magarac", podvukao je on.

Na navode da je agresor Vučić je podsetio da su i u prošlom ratu kuće Vučića spaljene, iako Vučići nisu nikome ništa nazao nisu učinili. i dodao da razume sve prognane i porodice žrtava, i da zato smatra da je vreme da gledmao u budućnost.

Vučić je naglasio da je sve stvar poverenja i dogovora, te ukazao da Srbija ne pominje otcepljenje RS i njeno pripajanje Srbiji.

Na konstataciju da dozvoljava da o tome govori Milorad Dodik pred njim, Vučić je podsetio da je Sulejman Ugljanin pred Šefikom Džaferovićem u Novom Pazaru govorio o ugnjetavanju Bošnjaka u Srbiji i tražio pripajanje BiH, a da to niko nije zamerio Džaferoviću.

Istakao je da je potrebno veće poštovanje među narodima u BiH, a tako i veće poštovanje Bošnjaka prema RS.

"Niko ne priča o cepanju, pravljenju novih država. Pričamo samo da radimo zajedno. Ja garantujem da će Srbija da poštuje međunarodno pravo, Dejtonski sporazum. Predviđam da ćemo da vam nudimo saradnju. Volim RS i to ne krijem, a volim i BiH", podvukao je on.

Upitan za odnos sa Dodikom, kazao je da je dobar s njim kao i sa svima drugima, I da ne moraju da misle isto.

"Nikada neću vraćati naše odnose sa RS na vreme Miloševića i Karadžića", istakao je Vučić.