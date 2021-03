'DO ZLATIBORA ZA DVA SATA!' VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ČEN BO: Uprkos koroni, do Svetog Nikole biće završen put Čačak-Požega!

Do Svetog Nikole biće završen put Čačak-Požega, pa ćemo za Novu godinu moći do tamo autoputem, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Predsednik Vučić sastao se, naime, danas u 9 sati sa ambasadorkom Kine u Srbiji Čen Bo.

Sastanku u Palati Srbija prisustvuju pojedini ministri u vladi, Siniša Mali, Branislav Nedimović, Irena Vujović, Tomislav Momirović, te zamenik gradonačelnika Goran Vesić i drugi.

Sastanak je održan u Palati Srbija, nakon čega je usledilo obraćanje medijima.

Vučić kaže da je na sastanku analizirana celokupna saradnja dve zemlje. U prethodnom periodu su, kaže, napravljeni veliki pomaci pa je u poslednjih 5 godina Srbija za 15 puta uvećala svoj izvoz u NR Kinu.

- Ovo su nedovoljni brojevi, ali je izvoz povećan kineskim investicijama i ogroman je rezultat za nas. Naša saradnja zasnovana je na principima iskrenog prijateljstva, solidarnosti, poštovanja - kaže Vučić.

Predsednik je izjavio da je sinoć imao posebnu čast da sačeka još 500.000 vakcina na aerodromu i u sferi zdravstvene saradnje Srbija je imala ogromnu podršku Kine.

- Hvala još jednom predsedniku Siju i zamolio bih Vas da mu prenesete da se mala zemlja i njen predsednik ponose prijateljstvom sa Kinom - poručio je Vučić Čen Bo.

Ističe da je važno da se vakcinacija ubrza, a kako bi se sprečio uticaj novih sojeva koronavirusa. Očekuje i nove doze vakcina i ističe da je važno očuvati zdravlje ljudi.

Bilo je reči, kaže, o saradnji u oblasti poljoprivrede, a trgovinska razmena u ovoj sferi podignuta je na 55 miliona evra i za kratko vreme je gotovo udvostručena.

- Kina je zahtevno tržište i mi imamo problem da imamo logističke poteškoće, pre svega kada je reč o prevozu. Radićemo i na ovome, i o tome je bilo reči, i time ćemo da olakšamo transport robe ka Kini - kaže Vučić.

Bilo je reči o investicijama i podsetio je spas za Železaru gde su uslovi užasni. Zahvalan je predsedniku Siju jer 5.200 ljudi ima posao, ali i 10.000 različitih kooperanata. Očekuje veliko ulaganje u septembru i u Timočki rudnik, a vrednost ulaganja biće 474 miliona dolara. Podseća i na brojne privatne investitore poput Ling Longa.

- Očekujemo pre kraja godine i početak rada prave proizvodnje u fabrici Sin Ju u Nišu. Ova fabrika zaposliće 1.000 ljudi. Dolaze i novi investitori, imaćemo mnogo projekata, a posebno bih želeo da vam pokažem planove za putnu železničku infrastrukturu - kaže Vučić.

Kineska kompanija gradi Fruškogorski koridor koji počinje da se gradi krajem proleća ili početkom leta. Cena je 620 miliona evra, a već se radi Ruma-Šabac.

- Kineske kompanije gradiće obilaznicu oko Loznice, oko Novog Sada sa dodatnim mostom preko Dunava, a danas smo počeli pregovore za obilaznicu oko Kragujevca, kako bismo spojili severni deo kragujevačke opštine sa južnim delom. Ići će se potom na spajanje sa Moravskim koridorom - najavio je Vučić.

Počeli su pregovori o izgradnji autoputa ka Požarevcu, odatle ka Golupcu. Na ovaj način održaće se Dunavski koridor, i to će biti važno za stanovnike istočne Srbije.

Do Svetog Nikole biće završen put Čačak-Požega, pa ćemo za Novu godinu moći do tamo autoputem. Do Zlatibora će se onda stizati za dva sata.

Kada je reč o železnicama, kineske kompanije rade na oruzi Beograd-Stara Pazova, a za manje od godinu dana do centra Novog Sada stizaće se za 28 minuta. U toku su razgovori i u vezi sa izgradnjom brze pruge Beograd-Niš.

Projekat kanalizacione mreže, a predsednik je predstavio mapu na kojoj je iscrtano gde sve do 2025. godine treba da bude izgrađena kanalizaciona mreža. Ove godine je već izdvojeno milijardu evra iz budžeta, uprkos koronavirusu, za izgradnju ovog projekta.

Kada je reč o izgradnji infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadima, Vučić kaže da će okruzi biti snabdeveni modernim deponijama.

Kompanija "Mint", nakon uspešnog poslovanja u Loznici, otvoriće novi pogon u Šapcu, najavio je Vučić.

Vučić se još jednom zahvalio kineskom predsedniku, ističići da Srbija u kojoj živimo nije ista od pre nekoliko godina.

- Nadam se češćim posetama kineskih zvaničnika i, znam da Si nije pogazio nijedno obećanje, zato ga očekujem u Srbiji, recite mu da ga ovde čekam. A na Svetog Nikolu, pre proslave slave, idemo da otvaramo autoput Čačak-Požega - najavio je predsednik Vučić.

Čen Bo: Prijateljstvo Kine i Srbije je čelično, a fokus saradnje na borbi protiv pandemije i borbi za ekonomski oporavak

Ambasadorka Čen Bo izjavila je da Vučić pridaje veliki značaj odnosima Srbije i Kine. Saradnja između dve zemlje je, kaže, u intenzivnom razvoju i fokusira se na 2 tačke: zajednička borba protiv pandemije i zajednička borba za ekonomski oporavak.

- Veliki projekti se odvijaju stabilno i neprekidno napreduju. Očekujemo početak izgradnje Fruškogorskog koridora, a razmenili smo mišljene o saradnji u oblasti poljoprivrede. Mogućnosti su velike i nadam se da će srpski proizvodi biti više zastupljeni na kineskom tržištu - kaže Čen Bo.

- Spremni smo da ulažemo još više za još bolje uspehe naše saradnje u svim oblastima - kaže Čen Bo.

"Baš me briga šta će ko da kaže, zanima me samo šta će da kažu naši građani i interesuje me da li su Kinezi zadovoljni našom saradnjom"

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je stopa javnog duga Srbije 58 odsto, dok Italija ima 160 odsto, Nemačka 98 odsto, Španija 120, Grčka 225 odsto...

- Srbija je ispod mastrikta i ima još prostora, a razgovaramo o brojnim drugim projektima o kojima sada nisam ni stigao da govorim - kaže Vučić. Ističe da Kini, uprkos pojedinim primedbama u izveštajima, nema šta da zameri i ne želi da se dodvorava nikome.

- Meni ne treba saradnja da bi me neko čuvao na vlasti, već da bismo radili zajedno i pravili projekte. Ja Kini nemam šta da zamerim, Srbija sarađuje i sarađivaće sa Kinom i dalje. Moj odgovor je baš me briga šta će ko da kaže, zanima me samo šta će da kažu naši građani i interesuje me da li su Kinezi zadovoljni našom saradnjom. Onima koji nam zameraju, mi ćemo da dozvolimo sebi isto što su oni dozvolili sebi - ti koji nam zameraju imaju nekoliko puta veću robnu razmenu sa Kinom i to je ono čemu ćemo da težimo - kaže Vučić.

"Ubeđena sam da ćemo nastaviti ovu uspešnu saradnju"

- Saradnja sa Srbijom je prava win-win saradnja u kojoj se vide konkretni rezultati na obe strane - izjavila je Čen Bo odgovarajući na pitanje novinara. Ističe da saradnja Srbije i Kine nije izazvala štetu nekoj trećoj strani i vrlo je, kaže, zadovoljna međusobnim projektima.

- Ubeđena sam da ćemo nastaviti ovu uspešnu saradnju - rekla je Čen Bo.

Vučić kaže da je situacija dok je bio premijer bila užasna, da je vrednost javnog duga bila preko 70 odsto, da se "svako jutro gušio i da nije znao da li da udara glavom u sto ili prozor".

- Sproveli smo teške reforme i sada, recimo, Crna Gora ima javni dug od 100 odsto, a mi 58. Kada sam bio premijer mi smo imali preko 70 odsto, a Crna Gora je bila na 51 odsto - rekao je Vučić.