VUČIĆ I VULIN O VEZAMA VULETIĆA SA KLANOM BELIVUKA: On zna zašto treba da se stidi onoga što je govorio zbog onoga što je radio

Bivši potpredsednik FK Partizana Vladimir Vuletić trebalo bi da se stidi, a građani će narednih nedelja sigurno moći da vide kakve su njegove veze bile sa kriminalnim klanom, istakli su večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić I ministar policije Aleksandar Vulin.

Vulin je, na pitanje o Vuletićevom intervjuu, u kome je rekao da su se dve struje u klubu borile za prevlast , a da je jednu predvodio Novak Nedić koji je pomagao da grupa Belivuka uđe na tribine, a da je Aleksandar Vidojević bio značajniji od njega, rekao da Vuletić zna zašto treba da se stidi "onoga što je govorio zbog onoga što je radio".

Predsednik Vučić je kazao da to znaju i premijerka i on, ali da, zbog tužioca to ne smeju da kažu.

Na tvrdnje novinara "Krik-a" da je Nedić jedan od njegovih bliskih saradnika Vučić je upitao koje je Nedić krivično delo počinio.

"Građani, će siguran sam u nedeljama pred nama moći da vide kakve su njegove veze bile sa kriminalnim klanom", odgovorio je Vučić uz konstataciju "kao što ste preko kriminalaca iz MUP-a dobili slike moga sina, a na kraju nikada niste mogli da pokažete nikakvo njegovo kriminalno delo.

Državni organi su ti, naglašava, koji procenjuju da li je neko počinio krivično delo.

"Nedić godinama nije ni na stadionu, ni na nekoj tribini. Da li je želeo u početku da bude u Partizanu, nema sumnje. Ko to prilikom dolaska na vlast nije činio. Ali mu nije pošlo za rukom, jer je Vuletić bio snalažljiviji. Njemu je bolje išlo sa tom kriminalnom grupom ", primetio je ironično on.

Uveren sam, kako je rekao, da će građani narednih dana moći da vide kako je to Vuletiću išlo mnogo bolje.

Rekao je da ako postoji dokaz da je Nedić, ali i ministar Stefanović, Vulin, ili on lično počinio krivično delo, svi biti gonjeni, ali da to ne moze biti zasnovano na "čapras-divanu", već samo na istini i činjenicama.

"Nisam ja taj ko će da procenjuje šta je krivično delo, ni ti su to mediji, već državni organi. Ako sumnajte da je neko počinio krivično delo, molio bih vas da ne prikrivate to delo, već da podnesete krivičnu prijavu protiv Nedića, i uveren sam da će biti uzeto u razmatranje, da će biti saslušan i da će biti doneta konačna procena da li je bilo krivičnog dela", pozvao je Vučić novinara koji mu je postavio pitanje o Nediću.

"Već godinama smo izloženi najgorim pritiscima i lažima, u kojima su ljudi koji rade posao proglašavani za kriminalce, a kriminalci za heroje i borce protiv kriminala. Zato će naša borba da bude žestoka, snažna, i računamo da ćemo morati da se borimo protiv onih koji imaju stotine milione evra, koje ulažu u svoju medijsku mašineriju", poručio je on.

Suština hajke koja je vođena i protiv njegovog sina, kaže, nije zato što je to njegovo dete, već zato što je trebalo njega skloniti sa vlasti da bi tajkuni zavladali Srbijom, a neke strane službe obavile svoj posao.