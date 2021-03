JELENA MILIĆ: IZNUTRA GLEDANO

Diretorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić napisala je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Ajd u rebarca i Rubinov roze u Staroj Hercegovini da kad bi mnogobrojni analitičari i brojači naslova po sprskim medijima posebno pregledali samo naslove i izveštavanje samoproglašenih „nezavisnih i profesionalnih“, o „inkluzivnosti“ da ne govorimo, o nedavno održanoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost da bi pasus koji sledi iz obraćanja javnosti predsednika Vučića verovatno bio na dnu, ako ga je iko uopšte primetio.

„Posebno molim starije ljude da se vakcinišu, molim ih kao boga. U nekim opštinama je mali broj vakcinisanih u poplaciji iznad 65 godina i zato ću ja otići u narednih desetak dana u jednu od tih opština da se vakcinišem kako bih dao primer. U ovom trenutku imamo još više od 600.000 doza za prvu vakcinaciju.“

Kovid hara. Brazil se raspada na naše oči.

Iskreno se nadam da će se to prenositi i reprizirati ne na 13 nego na 133 televizija. Šokirani ste snimcima pobijenih mafijaša. Kako bi ste tek bili šokirani slikama ljudi obolelih od korone u šatorima ko u sred Njujorka…. Oh wait… Toga u Srbiji nije bilo skoro. Brojite broj nastupa Vučića na TV. Hejtujete stanje po domovima za stare, iako od mejnstrim medija dobijate alarmantne podatke o stanju u njima. Prebrojte broj nastupa guvernera Njujorka Koma…I metode borbe protiv kovida. I stanje u domovima za stare, užase koji isplivavaju i kako su njegovi „slobodni“ mediji to pokrivali.

Ne poredite Srbiju 2021 sa Kinom, nađite nam neku realniju meru, eto na primer liberalnu državu Njujrok. BTW u SAD je jedna od glavnih muka demokrata trenutno što Bajden ne održava redovne konferencije za javnost!

Šokirani ste nivoom penteracije narko novca u vrh države. Nije vam država Njujork mera. Može Ilinois, ima dosta Srba? Pogledajte fenomenalnu seriju Chicago PD. Srbija se bolje nosi sa kartelima.

Lovilo se svako pominjanje profesora Vuletića, gledalo gde je ministar Stefanović, koji je po njima postavljen za „šefa biroa za nacionalnu bezbednost“. Toliko o poznavanju materije. Direktno samo-raskrikavanje. Čekam samo da vidim da li će Vuletić ostati relevantna izvor „inkluzivnima“ ako se neki inkriminišući obrt desi.

Spomenuti prave ekskluzivne tekstove od postova relativno anonimnih tviteraša, sablaznutih slikama zločina. Statistički gledano mora da su neki od sablaznutih pauzirali Netflix narko serije koje su javnost već „senzibilisale“ na svaku sliku nasilja big time, da vide obraćanje Vučića. Pogledajte šta je najgledanije u Srbiji.

Istovremeno, nisu primetili bitnu izjavu poslanika Đukanovića o tome da rad obaveštajnih jedinica u MUP nije u nadležnosti skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Da li ste i od jednog od proizvođača platformi za pregovore o izbornim uslovima čuli neki plan politički kako reformisati sistem bezbednosti? Nope. Primetili ste mu uistinu sukob interesa o broju aktivnosti u povezanim telima, pratite ga znači.

Dosta aktivnosti u MUP Srbije i u Srbiji, o kojima sad s razlogom bruji cela Srbija, dešavalo se dok je na vlasti u SAD bila Trampova administracija. Spolja gledano činilo se da je Srbija u tom periodu bila na dobrom putu da ojača saradnju sa SAD, za mali kompromis oko Kosova. Da li je neko iz SAD minirao taj pristup, pa i Vučića i Trampa, svojim uticajem, odvlačeći na primer Vučiću pažnju i energiju da svoju politiku o Kosovu i ideju kompromisa obrazloži na što više mesta igrajući se vatrom? I ja gledam američke serije, nije taj uticaj uvek prijatan i častan.

Al pratim ja i SAD politiku. Za razliku od „profesionalnih i slobodnih“ medija ja dokona sam primetila izlaganje Entonija Blinkena, državnog sekretara, prvo koje daje obrise nove spoljne politike SAD. Primetio je i neki Finacial Times isti zanimljiv deo o Blinkenovom stavu o vojnim intervencijama (ide poseban tekst) i kontinuitetu spoljne politike koja ne ide od Obame već uzima u obzir i poslednje četiri godine, za koji se i meni čini da je vrlo relevantan za Srbiju.

No, za kreiranje i realizovanje takve politike, koja bi pokazala da pitanje Kosova i bombardovanje Srbije nisu crno bele stvari, i za ubeđivanje različitih aktera donošenja odluka pre svega u SAD, ne samo Trampovih glasača, već pre svega mladih demokratskih kongresmena ako mene pitate, i novih relevantnih antintervencionističkih think tanks poput Quincy Institute, potrebni su vreme i politička snaga.

Bojim se da je Vučić, koji je polako krenuo u tom pravcu, bio i još je organizovano miniran i iz dela „mog“ političkog Zapada, koji bi izgubili karijere i finansije kad bi Bajdenova administracija pokazala pristup prema Balkanu više u skladu 2021. nego 91-2000, te da je ovo što gledamo ovih dana nekako povezano s tim pristupom.

Mnogi su već sve znali i napisali kako dalje- priznati odmah Kosovo i tačaka, prateći samo Servera i Bugajskog, nažalost ne samo u Srbiji, i to dok sve konfirmacije ključnih ljudi u novoj administraciji nisu ni završene. Idu velike kampanje među kalifornijskim demokratama protiv imenovanja Viktorije Nuland, na primer. Ričard Grenel interesantno primećuje da Suzan Rajs igra iza scene i šire od mandata joj, važnu ulogu u aktuelnoj Beloj kući. Nuland i Rajs ne pripadaju školi one su među glavnim kreatorima politike brzopletih intervencija za koje Blinken kaže da nisu bile dobre iako su im namere bile OK, te da ih neće ponavljati!

Grenela i dalje pratim na TW. Nadam se da Blinken neće napraviti grešku i potpuno delegitimisati ono što je Vašingtonskim sporazumom i politikom Trampove administracije u Grčkoj postignuto, što je itekako povezano. Zatvaranje DFC, ili radikalna promena politike bi bilo i ponižavanje Srbije, ne samo Vučića već građana koji su većinski podržali takav pritup što se bojim se malo uzima u obzir, i očit vetar u leđa Kurtiju.

Nikad nisam videla da neko uticajan poput Išingera za četiri godine Trampove administracije tako oštro kaže nekom iz Klinton-Buš-Obamine administracije da se ne bavi „Kosovom“ i to na TW kao što je pre neki dan paternalistički i arogantno poručio Grenelu, zbog njegovog prilično argumentovanog ukazivanja na Kurtijev generalni antiamerikanizam.

Od ostalih vesti izdvajam posetu komandanta američke Komande za specijalne operacije u Evropi general Tejbor i zajedničke vežbe zelenih beretki i SAJ.

Slobodno dajem autorska prava TW američke ambasade „nezavisnim, profesinalnim“ a „ugnjetanim“ medijima u Srbiji, jer mi se čini da bi oni isti brojači naslova poput onoga gde umorni Vučić apeluje na starije da se vakcinišu dok korona gori a vakcina ima i ova tema bila zasenjenja Vuletićem i sličnim relevantnim temama.

Evo videa gde Tejbor objašnjava zašto SAD i Srbija rade više nego ikada na saradnji i obuci u sferi bezbednosti i odbrane. A i papa je u Iraku. Mislim, ako slučajno ostane mesta od tekstova postova anonimnih tviteraša šokirsnih Netflix „nije za mlađe od 16 godina“ standardima.