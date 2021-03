Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se vinogradarima u snimku koji je objavio na svom Instagram profilu buducnostsrbijeav.

- Napravio sam mnogo grešaka i pravim ih svakoga dana, valjda je to razlika između normalnih ljudi i onih koji se prave da su bezgrešni, ali sam pre neki dan u jednom političkom intervjuu napravio veliku grešku zbog koje se kajem i zbog koje mi je iskreno žao. Ne zato što sam rekao ono što mislim, ja zaista nisam veliki ljubitelj Malvazie, ali sam svakako neko ko nema nikakvo pravo da vređa trud i rad vinogradara i vinara koji se bore za svoj proizvod i koji naporno rade, marljivo rade, da taj svoj proizvod prodaju na tržištu. Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer, to što ja nešto ne volim, ne znači da to nešto nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da mi oproste i da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim - rekao je predsednik.

- Izvinjenje vrednim istarskim vinarima i vinogradarima - stoji u opisu videa.