NOĆAS PRONAĐENI NOVI ŠOKANTNI SNIMCI I FOTOGRAFIJE koji dokazuju da iza određenih zločina stoji BELIVUKOVA EKIPA! Vučićević: Ovo mora da se ISTERA DO KRAJA (VIDEO)

Nakon sednice Saveta za nacinalnu bezbednost i konferencije za novinare, u Skaj telefonima pronađeno je još dokaza da iza određenih zločina stoji grupa Belivuk-Miljković, otkrio je urednik Informera za TV Pink.

MUP je došao do dokaza da je predsednik Aleksandar Vučić iegalno prisluškivan 1572 puta, što znači da su njegove komunikacije praćene godinama, kaže za Pink Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer. Vučić je, osim što je prisluškivan, praćen i fizički, kao i članovi njegove porodice.

- Ovo mora da dođe do kraja, a kraj je otkrivanje državne, policijske i svake druge pozadine ovih afera. Podsećam, sve je počelo od afere prisluškivanje, ali se nastavilo sa ovim velikim zlom koje je otkriveno kod mafijaša iz grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. To su ljudi sa kojima su neki iz vrha države, bezbednosnih službi, čak i iz sporta, sarađivali. To je šokantno – kaže Vučićević.

Ističe da, ono što smo juče videli, samo je hiljaditi deo onoga što postoji u istrazi. Kaže da nijednoj evropskoj policiji dosad nije pošlo za rukom da “razbije” takozvane Skaj telefone. Kriminalci su, kaže, bili sigurni da niko ne može da provali zaštitu tih telefona, pa su bez straha razmenjivali informacije i materijal koji se tiče zločina.

- Zahvaljujući saradnji sa policijom jedne velike i prijateljske države, Srbija je dobila softverski alat uz pomoć kojeg je naša policija ušla i “razbila” Skaj telefone. U njima su zatekli ono što smo videli sinoć na konferenciji. I noćas, posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i konferencije za medije, u telefonima je pronađeno još šokantnih snimaka koji dokazuju da iza određenih zločina stoji kriminalna grupa Veljka Belivuka. Dakle, još ima toga i još se stvari otkriva – kaže Vučićević.

Dodaje da su kriminalci bili ubeđeni da su zaštićeni i da im niko ne može ništa. Tome u prilog govori njihova bahatost koja je išla dotle da su pratili i prisluškivali predsednika Srbije, da su spremali veliko zlo u zemlji, a sve ovo ohrabrivano je od strane nekoga iz vrha države, ali i “neki sa zapada”.

- Mnogima u region, Evropi i svetu smeta ova i ovakva Srbija: nezavisna, ekonomski napredna i uspešna, Učiniće i pokušaće sve da ovakvu državu sruše, a tome u prilog idu i reakcije onoga što smo sinoć videli. Videli smo da tajkunski mediji kukaju zbog toga što su na konferenciji prikazane fotografije, a kukaju isti oni koji su pozdravljali kada je Nataša Kandić objavila snimak streljanja muslimana u BiH – kaže Vučićević. Gledali smo to, kaže, bez blura, bez skraćivanja, takozvanog kropovanja, i svi su, dodaje, govorili da to tako i treba da se vidi.

S druge strane, isti ti ljudi govore da nije trebalo da sinoć budu prikazane fotografije žrtava zločina.

Ceo razgovor sa urednikom Informera pogledajte u nastavku: