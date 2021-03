U HIT TVITU OBJAVLJENI NOVI SNIMCI POLICIJSKIH AKCIJA U SKLOPU ISTRAGE PROTIV BELIVUKA! Brnabić: Garantujem da ćemo doći do pune istine! Prisluškivanje Vučića pokušaj državnog udara!

Najveću pažnju privukao je predlog broj 3!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink su bili premijerka Srbije Ana Brnabić, bivši obaveštajac Božidar Boža Spasić i marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Plate u Srbiji do kraja godine veće nego u Bugarskoj

Predsednica Vlade Srbije je na početku emisije podsetila da je pri njenom poslednjem gostovanju u HIT TVIT-u predsednik Vučić postavio temelje za fabriku Tojo Tajers u Inđiji, a danas je otvorena još jedna nova fabrika u Novom Sadu, Kontinentalova.

- Tu će se proizvoditi najmoderniji uređaji za automobile, a prosečna plata u ovoj fabrici biće daleko veća od prosečne - istakla je Brnabić.

Premijerka Brnabić je rekla da će u Srbiji do kraja godine biti više prlate nego u Bugarskoj koja je članica EU.

- Sve ide svojim putem. Očekuje da do 2025. godine imamo prosečnu platu od 900 evra - rekla je Brnabić.

Navela je da je Srbija veoma brzo napredovala po pitanju velikih investicija, jer "danas sve više kompanija ulaže u našu zemlju, a to će "rezultirati većim izvozom i većim platama".

- Kada smo bili na sastanku sa Nemcima oni su predsedniku Vučiću rekli "želimo da vam se zahvalimo jer je sve bilo savršeno organizovano tokom pripreme investicije i izgradnje fabrike, mi smo se zapanjili Srbijom.

Vakcina primarna u borbi protiv korone

Govoreći o neslaganjima u Kriznom štabu za borbu protiv korone, ona je navela da je to sasvim normalno i da mora da se balansira.

- Kao što običan građanin ima sve manje tolerancije, tako je i u Kriznom štabu. Mislim da dobro balansiramo. Zamolila sam članove Kriznog štaba da više pričamo o vakcinaciji. Vakcina je primarna u brobi protiv korone. Umesto da pozivamo na zatvaranje, da toliko vremena posvetimo pozivanju na vakcinaciju. Vakcina ima - rekla je Brnabić.

Krstić je govoreći procesu vakcinacije istakao je da je vakcina bezbedna, besplatna i nije mu jasno zašto se više ljudi ne vakciniše.

Spasić je naveo da Nemci nisu slučajno prošli kroz Novi Sad.

- Kad se sve sabere, dobije se procena od obaveštajnih službi i drugih institucija. Ovo je znak poverenja Srbiji Aleksandra Vučića - naveo je Spasić.

Predlog broj 1 - Gotovi ste

Premijerka Srbije je ocenila da je matrica uvek ista.

Ovo napadaju oni opozicioni ljudi i mediji njima naklonjeni koji sve žele da relativizuju. Mislim da to nije slučajno. Bilo je važno videti ove fotografije, jer to nije sukob navijača, ovo su monsrtumi. To su neke od manje strašnih fotografija. Kako se dalje vodi istraga i kako se pokrenula borba protiv organizovanog kriminalana i mafije postoji grupa ljudi koji su umreženi i politički i medijski i od stranih faktora. Sve mi se čini da je sve umreženo i ništa nije slučajnost i sve je imalo jedan cilj - svrgnuti Vučića sa vlasti bez izbora. Da li da se fizički ukloni ili da izludi od stranih napada na porodicu

Kaže da misli da će se ljudi tek iznenaditi kada vide ko je sve bio uključen u ove poslove.

Prikazane su manje strašne fotografije

Brnabić je navela da su iz obzira prema porodicama sakrivene najpotresnije stavari.

- Izuzetno je važno da građani razumeju protiv čega su ustali Vlada Srbije i Vučić lično i kome su objavili rat. Danas smo već imali neke ljude koji ih brane. Vidite ljude koji nanovo napadaju predsednika direktno ili indirektno staju u odbranu mafije. Bilo je važno pokazati kakve su to zveri. Građani treba da razumeju koliko je opasna ova borba bila. Ove fotografije su ništa prema onima koje smo našli - istakla je Brnabić.

Premijaka je ukazala na visok stepen relativizacije svih zločina za koje se tereti ova organizovana kriminalna grupa i ocenjuje da je cilj bio svrgavanje predsednika sa vlasti.

- Danas sam pažljivo pročitala intervju sa Vuletićem i shvatila da Belivuk nije bio vođa, bio je tek treći, četrvti. Neverovatno je koliki je stepen relativizacije svega toga, koliko su oni bili surovi i opasni. Bili su povezani sa državnim strukturama, nekim medijskim, imali su ogromne količine novca, pa su verovatno bili povezani i sa nekim političarima - istakla je Brnabić.

Kaže, svi koji budu u vezi sa ovim zločincima "pokazaće kakvi su ljudi".

- Važno je da ljudi znaju koliko je sve ovo složeno, mi smo i dalje na početku ove borbe. Mislim da nikada u Srbiji nikada nije postojao ovakav timski rad - rekla je Brnabić i dodala da joj je žao što građani nisu videli sve detalje sa jučerašnje sednice.

Neverovatno je kako se naše bezbednosne službe, tužilaštvo i tužilac bore da otkriju svaki detalj, kakva je saradnja sa nekim stranim službama. Država će nabaviti još tehnologije koja će pomoći u istrazi, konrektno u otvaranju telefona kriminalaca. To je čvor iz koga izvlačite nit po nit, tek na kraju ćemo videti čitavu sliku

Marketinški stručnjak Krstić je rekao da ne poznaje Vladimira Vuletićem i da će istraga pokazati šta njega muči.

- Kada smo kod dileme u javnosti da li pokazati slike komadanja tela, setio sam se snimaka iz Srebrenice, pa se ne sećam ovih primedbi. Posle atentata Đinđića imali smo fotografije Šiptara i Kuma. Ovde postoji razlog za objavljivanje. Ovo su tela kriminalaca koji su sa njima ušli u sukob, to nisu prolaznici. Vodi se ozbiljna kampanja relativizacije - naveo je Krstić.

On je istakao da je reč o organizaciji koja ogromnu količinu novca i zbog toga je država mora tu priču da saseče u korenu i podvuče da nije reč o "nekoj deci" već o kriminalicima.

- Ova priča mora da se istera do kraja. Građani imaju pravo da znaju šta se dešava, da ih država informiše šta radi - naglasio je Krstić.

Pripadnici Belivukovog klana se razbežali kada je policija krenula u akciju

Spasić je ukazao da su mnogi članovi grupe Veljka Belivuka nesumnjivo pokušali da pobegnu.

- Država dorbo upravlja krizom. Ovo je bila kriza. Planiran je atentat. Ne nabavlja se tek tako snajper - naveo je Spasić.

Belivuk, kao i njegova "desna ruka" Marko Miljković, su iza rešetaka, kao i još neki "vojnici" Velje Nevolje, ali mnogi su i dalje u bekstvu. Mi imamo sigurno 15-20 pripadnika Belivukovog klana koji su se razbežali kada je policija krenula u akciju. Kada je uhapšen Belivuk, pojavio se novi Belivuk. Da se ne lažemo, to je deo kavačkog klana. Kao kod italijanske mafije, čim šef ode da popije piće, na njegovo mesto uskače novi. Ne znam da li je istina, možemo da spekulišemo, navodno je Belivuk uvek nosio bombu sa sobom govoreći: 'Živog me neće uhvatiti', jer je znao da će njega neko iskasapiti, kao što je on druge kasapio"

Predlog broj 2 - Prisluškivanje

Premijerka napominje da imamo dokumentovano da je predsednik Vučić prisluškivan čak 1.572 puta, a to se verovatno desilo mnogo više puta.

- Njega i njegovu porodicu prisluškivali su ljudi koji su bili tu da ga čuvaju, ili štite od prisluškivanja stranih službi. To je trajalo mesecima, a možda i godinama - istakla je Brnabić.

Ona je podvukla da je prisluškivanje predsednika Srbije pokušaj državnog udara.

- Ovo je nešto što mora da se istraži do kraja - do svakog poslednjeg šrafa u tom mehanizmu, do svakog poslednjeg motiva - rekla je Brnabić.

Premijerka je istakla da je važno da se zna da ne postoji ništa što bi inkriminisalo Vučića iz tih razgovora. Ističe da je iz svega ovoga došlo i nešto pozitivno, a to je "da se pokazalo da Vučić vodi ispravnu politiku".

Kaže da su političari iz bivše vlasti takođe prisluškivali Aleksandra Vučića, što je takođe bilo nezakonito.

Krstić je naveo da prisluškivanje Vučića nije samo atak na predsednika već za svakog pojedinca u društvu.

Predlog broj 3 - AstraZeneka u BIH

Brnabić je govoreći o donaciji vakcina zemljama u okruženju, istakla da je Srbija pokazala svoju solidarnost.

- Najvažnije je biti solidaran kada je najteže. Njihove reakcije su meni smešne - navela je premijerka Srbije.

Ona je navela da je AstraZeneka fenomenalna vakcina i da je njom vakcinisano 70 odsto stanovništva u Britaniji, a ako je za Bosnu i Hercegovinu Britanija siromašna zemlja ne znam šta da kažem.

Predlog broj 4 - Dijalog

Predsednica Vlade Srbije je ocenila da primedbe opozicije nisu opravdane jer su izborni uslovi isti kao što su bili i nekada.

Izborni zakoni su onakvi kako su ih oni donosili dok su bili vlast. Spušten je cenzus tako da je parlament reprezentativniji. Srećna sam što kao predstavnih izvršne vlasti ne moram da učestvujem u tom dijalogu. Ne znam kakvi to izborni uslovi treba da budu da Dragan Đilas ponovo dođe na vlast posle svega, a da to nije prisanje pamćenja građanima Srbije, pa lobotomija, pa onda možda

Ona je ocenila da je to pokušaj nalaženja alibija.

Kstić je ocenio da ako postoji pretnja od strane opozicije, to više nije dijalog.

- Opozicija nije sazrela da shvati da im treba podrška građana, a ne Tanje Fajon - istakla je Brnabić.

Kako su glasali gledaoci HIT TVITA?

Lena iz Sombora je glasala za predlog broj 3.

Milena iz Knjaževca je glasala za predlog broj 1.

Boban iz Kruševca glasao je za predlog broj 1.

Milanko je glasao za predlog broj 3.

Krstić je glasao za predlog broj 3, Spasić je glasao za predlog broj 1, a premijerka Srbija

U večerašnjoj emisiji Hit Tvit gledaoci su videli nove, ekskluzivne snimke brutalnosti kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.