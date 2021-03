MILORAD GRČIĆ POSLAO PORUKU OPOZICIJI I IZDAJNICIMA IZ SNS: Prevrat nećemo i ne smemo dozvoliti!

V.D. direktora Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" Milorad Grčić odgovorio je kritičarima vlasti koji koriste svaku priliku da omalovažavaju rezultate predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije.

Grčić je u otvorenom pismu poslao poruku svima koji ne prepoznaju koliko je dobrih stvari za Srbiju uradila aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Posle celog jednog veka Srbija ima pravog lidera, koji zemlju vodi napred i u ekonomskom i u geopolitičkom i u socijalnom smislu. I taj boljitak vidimo na svakom koraku iz dana u dan, iz godine u godinu. Narod to dobro vidi, ali nekim centrima moći zbog toga nije dobro. Aleksandar Vučić je na mesto predsednika Srbije došao voljom građana, a ne neke manjinske uticajne grupacije stacionirane izvan granica ove zemlje i zbog toga preko njega svoje interese ne mogu da sprovedu u delo. Onima koji ne žele dobro Srbiji odgovara nestabilnost, trusno područje, ne samo u Srbiji već na celom Balkanu, neophodno im je žarište u kojem na dugme mogu da izazovu rat, a to je najlakše uraditi kada je narod gladan, kada ekonomija propada.

- I zato im smeta Aleksandar Vučić, koji jača Srbiju, zbog kojeg se grade i završavaju autoputevi tamo gde ih nikada nije bilo, koji povezuje okolne zemlje, otvaraju stotine fabrika i desetine hiljada radnih mesta, zahvaljujući čijoj politici Srbija ima stabilan kurs dinara osam godina i najbolje ekonomske rezultate u regionu i Evropi i u vreme krize. Podsećam samo da je prvi put u istoriji Srbije neko nešto izgradio kroz Šumadiju, to je autoput do Čačka, koji će biti nastavljen prema Crnoj Gori, prema izlazu na more. Ni to mnogima nije bilo dobro, bio je i zbog toga izložen napadima. A sada se voze istim tim putevima. Podsećam i na geopolitički vrlo važan projekat, spajanje Niškog autoputa sa Makedonijom, sa Solunom, Atinom, Istanbulom i na drugu stranu sa Bugarskom i Turskom. Devedesetih godina prošlog veka velike sile su precrtale Srbiju i počele da grade autoputeve preko Rumunije i Bugarske, ideje je bila da se potpuno zaobiđe Srbije. Naš predsednik je i u tom smislu uspeo u nemogućem.

- Dakle, da bi strani centri moći sprečili dalji napredak i destabilizovali Srbiju jedini način je da uklone glavnu prepreku, Aleksandra Vučića. Pokušali su i pokušavaju to i dalje preko Đilasa i uličarskog društva, ali im to ne uspeva. Svesni su da narod njih neće, jer je narod svoje rekao na izborima, da je za politiku Aleksandra Vučića i SNS. Drugi pokušaj je da se „razbije“ Srpska napredna stranka i da se fizički eliminiše Aleksandar Vučić ili kako to oni kažu, da se „reformiše“, odnosno napravi prevrat u stranci, da je vode drugi ljudi. To može da se uradi samo potkopavanjem i uništavanjem stranke. Istorijski gledano, svako carstvo, svaka vlada, svaka organizacija, uglavnom se urušila potkopavanjem iznutra, nekom vrstom izdaje, razvaljivanjem srca organizacije, vrbovanjem pojedinih članova, raznim obećanima da će imati korist, dobiti nešto.

- Zbog toga je vrlo važno da se proveri svaki funkcioner, da se provere i svi predsednici opština i svi funkcioneri po Srbiji. I ako ga većina podržava, ima onih koji bi voleli da Vučić ne bude predsednik SNS iz prostog razloga što je istrajan u svojoj politici, što nas sve motiviše i tera da radimo. On je očigledno čovek koji se ne umara, koji ne staje i ne zadovoljava se malim rezultatima i Bogu hvala treba da radi još bar 20 godina. Ipak, neki u SNS koji su se dočepali malo bolje pozicije sada su se umorili i hteli bi u „ladovinu“. E neće moći! Izdaju i prevrat ne smemo i nećemo dozvoliti. Ni zbog nas, ni zbog naše dece, ni zbog obećanja koje smo dali građanima - poručio je Milorad Grčić.