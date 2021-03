Dačić: Prisluškivanje uz logistiku sistema je državni udar

Skupština Srbije podržava sve mere u borbi protiv mafije, izjavio je večeras predsednik parlamenta Ivica Dačić i ocenio da prisluškivanje predsednika Aleksandra Vučića uz pomoć ljudi iz državnog sistema predstvalja državni udar.

"Nije samo reč o tome da su oni koji su radili u državnom sistemu, pa i MUP-u, zloupotrebili poverenje, već da su prekršili Ustav naše zemlje. Da neko može neovlašćeno da prisluškuje predsednika, koji je izraz državnog jedinstva, i da neko sebe proglasi da je viši od najvišeg sistema ustavom predviđene vlasti, to je rušenje ustavnog poretka i državni udar", rekao je Dačić u Skupštini Srbije.

On je na kraju današnje rasprave, kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, rekao da Skupština Srbije očekuje i podržava da se jasno utvrdi zašto je to rađeno, s kojim ciljem, ko je bio na vrhu sistema, kao i da se preduzmu sve mere i pohapse svi koji su to radili. bilo da je reč o tome da su prisluškivali ili davali logističku podršku mafiji.

"U tom smislu, i Vučih i MUP će imati punu podršku i ako treba, Narodna skupština je spremna da se o tome i raspravlja", poručio je Dačić.