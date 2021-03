HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! Knežavić: Izlaznost 84 odsto! Uveren sam u dobru procenu Nikšićana koji su već počeli da slave

U studiju TV Pink su Nenad Čanak, Dragan J. Vučićević i Milan Knežević.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu. 

Gosti u studiju su Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer" i Milan Knežević, iz Demokratskoh fronta.

Govoreći o izborima u Nikšiću, Knežević je naveo da je u toku prebrojavanje glasova.

- Na 10 odsto biračkog tela zajedno sa kolegama iz Demokratske Crne Gore i Zdravkom Krivokapićem imamo 55 odsto - naveo je Knežević i dodao da će ako se nastavi ovaj trend u Nikšiću biti formirana sa istim članovima kao u aktuelnoj parlamentarnoj većini.

On je uveren u dobru procenu Nikšićana koji su već počeli da slave, te je naglasio da je izlaznostna današnjim izborima 84 odsto.

Glavni urednik Informera Vučićević je rekao da nema nikakve sumnje da je ovo definitivni početak kraja za Mila Đukanovića.

- Crna Gora je nezavisna država voljom građana Crne Gore. Nema nikakve sumnje da je ovo početak definitivnog kraja Mila Đukanovića. Sledi scenario koji je viđen i ovde. Vladajuća struktura će da se rasloji, i politika će da ide u najboljem mogućem smeru - naveo je Vučićević.

On je dodao da je najznačajnije to što su se lideri pozvali građane da ne izlaze na ulice.

Što se tiče pobede Mila Đukanovića u avgustu ove godine, kao što to kaže Čanak, veliki broj građana Srbije, a i Cnre Gore mu žele da nastavi da tako pobeđuje

- To je za njega reka bez povratka - naveo je Vučićević.

Čanak je istakao da je najvažnije da se očuva mir.

- Crna Gora je mesto gde se sukobi lako rasplamsaju, a teško stišaju - naveo je Čanak i dodao da rezultati na malom procentu nisu dovoljno relevantni.

Predlog broj 1 - Atentat

Knežević je osvrnuvši se na navode Daka Davidovića istakao da je reč o besprizornoj kampanji protiv Vučića i Srba u Crnoj Gori.

Vučićević je rekao da je u finišu kampanje pred izbore u Nikšiću tek tako obajvio monstruoznu laž o predsedniku Srbije.

- To je za njena političko samoubistvo, ali je on to morao da uradi, jer mu je naređeno. Ubeđen sam da ovo nije uradio svojom voljom već zato što je morao - rekao je Vučićević.

Čanak je govoreći o navodima Dake Davidović istakao da svako ko misli da mu je bezbednost ugrožena, mora da reaguje na to.

Ako nekoga apostrofirate imenom, morate imati elementarne dokaze šta se tu dešava. Na koji način se nosilac liste na nekim izborima prepucava sa sveštenicima..Atentat nije kampanja, to je krivično delo. Ako je neko planirao mora da odgovara, ako je neko izmislio da je neko planirao mora da odgovara

Predlog broj 2 - Mauricijus

Vučićević je naveo da naveo da je Marinika Tepić zaposlena u jednoj Đilasovoj firmi zaposlena i prima platu u hiljadama evra.

- Jedna privatna firma sa svojim zaposlenima učetvuje u političkoj utakmici - naveo je Vučićević.

On je istakao da će ove nedelje izaći konkretni dokazi o tome da Dragan Đilas ima račune na Mauricijusu, a da će se braniti time da su to računi njegovih firmi.

- Korisnici na tom računu su Dragan i Gojko Đilas. Na Mauricijusu postoji način da se izbegne plaćenje poreza - istakao je Vučićević i dodao da Đilas ima račune na desetak ofšor lokacija.

Predlog broj 3 - Kriminalna hobotnica 1.deo

Vučićević je govoreći o istrazi protiv Veljka Belivuka i njegove organizovane kriminalne grupe istakao da se bivši potpredsednik Fudbalskog kluba Vladimir Vuletić "naglo" setio da prima velike doze insulina.

- Izbegao je poligraf na sličan način na koji je to uradila i Dijana Hrkalović - rekao je Vučićević.

Čanak je istakao da je ključno pitanje ko je vlasnik i ko je odgovoran za sve to i koji su sve političari učestvovali u tome.

Predlog broj 4 - Sputnjik i sinofarm

Čanak je govoreći o diskriminalciji kineskih i ruskih vakcina i ljudi koji su ih primili u EU, on je postavio pitanje šta će biti sa Viktorom Orbanom.

- Sa životima ljudi ne sme da se igra - podvukao je Čanak.

Knežević je naveo da Crna Gora ima dogovore i ugovore za te dve vakcine i da je imala sreću da je dobila 2.000 doza vakcine od Srbije, zahvaljujući Aleksandru Vučiću.

- Kada su srpski zavaničnici nabaljali vakcine, mi smo se proglasili korona fri destinacijom i pozivali turiste - naveo je Knežević i dodao da je prethodni režim vodio pogrešnu politiku.

Predlog broj 5 - 311

Knežević je rekao da su kritike za Đokovića dodatna motivacija.

- On je definitivno ušao u istoriju, ponosan sam što potiče iz Crne Gore, to govori o našoj neraskidivoj povezanosti - rekao je Knežević.

Osvrnuvši se na primedne upućene Đokoviću jer je otišao na prijem u Skupštinu grada, Vučićević je rekao da Novak treba da bude iznad svih naših podela.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.