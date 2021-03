'VUČIĆ JE ČIST ČOVEK'! PALMA ZA PINK: Da je predsednik imao kontakt sa kriminalcima, ne bi mogao da ih hapsi! (VIDEO)

Za javnost je možda i dobra vest da su prisluškivali predsednika države i da mu ništa nisu našli. Vučić je uhapsio kriminalce i nije sarađivao sa njima. To su dve stvari koje dižu njega kao čistog čoveka, čoveka koji vodi ovu državu, smatra lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Oni su imali dva izvora informacija da vide šta to Vučić 'mućka' i 'sa kim mućka' što bi babe rekle i ništa nisu našli. Nije razgovorao sa kriminalcima niti je bilo koga zvao da rade neke prljave poslove. I to je veoma pozitivna stvar za predsednika Vučića. I ja sad kažem 'bravo što ste prisluškivali Vučića da svi vide ko je Vučić' - rekao je Marković za TV Pink.

Kako kaže, to što je Vučić uhapsio kriminalnu grupu Veljka Belivuka, koja nije obična kriminalna grupa, dokaz je, kako dodaje, da nikada nije imao kontakt sa bilo kim od njih, jer u tom slučaju to ne bi mogao da uradi.

- Vučić je čist čovek - naglašava Marković.

''U aprilu u Egipat vodim delegaciju od 100 lekara''

Marković je potvrdio da će od 11. do 17. arpila u Hurgadu voditi delegaciju od 100 lekara i zdravstvenih radnika iz VMA, KBC ''Dragiša Mišović'' i ostalih klinika i bolnica iz Beograda, Kragujevca, Niša, Kruševca, Jagodine, Paraćina, Ćuprije, kao i da će naše zdravstvene radnike obići u Hurgadi i ministar zdravlja Egipta.

- Ako Grci ukinu epidemiološke mere, u junu u Paraliju vodim 1.000 lekara i zdravstvenih radnika i za oba ta putovanja su obezbeđena sredstva od donatora - rekao je Marković.

O novom udžbeniku iz biologije

Odgovarajući na pitanje o novom udžbeniku iz biologije za 8. razred osnovne škole u kome piše da dečak i devojčica koji se rode, ne znači da su dečak i devojčica, već da to kasnije mogu da odluče Marković kaže da ako to uđe u udžbenike u Srbiji onda ''smo mi izgubili sve vrednosti“ i dodao da veruje da to neće biti u udžbenicima u našoj zemlji.

- Šta oni žele, da kada čovek dobije sina da ne može da se veseli, već mora da čeka da uđe u pubertet i onda da kaže da li je sin ili ćerka? - upitao je predsednik Jedinstvene Srbije i dodao da Jedinstvena Srbija neće glasati za Zakon o istopolnim zajednicama.