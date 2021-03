‘Srbija ne sme da zaboravi šta je njen narod proživeo pre 17 godina na KiM! Sada imamo SNAŽNU DRŽAVU koja birne o svojim građanima” (VIDEO)

To je jedan sraman zločin za ljude koji su ničim izazvano morali da napuste svoja ognjišta, ocenili su sagovornici za TV Pink.

Danas se navršava 17 godina od martovskg pogroma Srba, tokom kojeg su albanski ekstremisti i pripadnici terorističke tzv. "OVK" sa Kosova i Metohije proterali više od 4.000 srpskog stanovništva.

Prema procenama Unmika, na 33 lokacije u pogromu, koji je počeo 17. marta i trajao dva dana učestvovalo je oko 60.000 Albanaca. Čak 800 kuća je uništeno, a 35 srpskih crkava i manastira je oskrnavljeno, spaljeno, porušeno.

Dr Aleksandra Tomić predsednica Skupštinskog odbora za finansije kaže za Novo jutro da Srbija ne sme da zaboravi šta je urađeno njenom narodu.

- To je jedan sraman zločin za ljude koji su ničim izazvano morali da napuste svoja ognjišta – kaže dr Tomić koja je istakla da se sve dešavalo pred očima međuranodnih organizacija koje nisu reagovale.

- Ne smemo da zaboravimo taj datum, nikada se ti ljudi nisu vratili na svoja vekovna ognjišta. To je ono na čemu mi moramo da insistiramo, a to je da prava Srba na KiM, koji su ostali tamo, treba da postoje – smatra Tomić.

Novinar Darko Zlojutro je istakao da država Srbija u to vreme nije bila u situaciji da zaštiti svoje stanovništvo, jer kako kaže, nije bila stabilna kao što je danas.

- Treba da znamo kakva je i bila reakcija Srbije u to vreme. Držva je u to vreme bila jako slaba i nije mogla da sačuva i zdrži narod na KiM. Zato je važno da Srbija sada bude jaka i stabilna i da se ovakve stvari više ne dešavaju. To je stvar koju nikada ne smemo da zaboravimo i da se setimo kada su ove godišnjice u pitanju – kaže Zlojutro.

Tomić kaže da je sada, 17 godina kasnije, važna činjenica da je Srbija značajno snažnija i jača i spremna da zaštiti svoj narod, kao i da reaguje.

- Kakva je država tada bila, takva je i reakcija. Međutim, danas to više nije tako. Uvek kada je neki incident, držva i predsednik Vučić su uvek reagovali – kaže Tomić.