‘Šokantno je da POSTOJE DOKAZI o novcu koji je Đilas čuvao na Mauricijusu i u Švajcarskoj, a on to i dalje PORIČE’ (VIDEO)

Ono što je javnost dugo sumnjala sada je potvrđeno. Na egzotičnim mestima se čuva veliki novac zbog mogućnosti ne plaćanja poreza, kažu sagovornici za TV Pink.

Saznanja i dokazi do kojih je došla redacija Večernjih novosti danima je vest broj jedan, a to je da lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ima privatne račune na kojima se nalazi pozamašna suma novaca na Mauricijusu i u Švajcarskoj.

Međutim, Đilas to i dalje negira tvrdeći da se protiv njega vodi kampanja.

Istoričar iz Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović kaže za Novo jutro TV Pink da je neverovatno da urpkos “neoborivim dokazima Đilas to i dalje negira”.

- Šok i skandal neviđenih razmera. Ono što je javnost predosećala, sada je potvrđeno. Da, Đilas ima račune i na Mauricijusu i u Švajcarskoj. On je bio političar na visokim funcijama, a činjenica je da je on u tom periodu stekao tolike pare. To je u neskladu sa etičkim ponašanjem jedne osobe, ali ovo što saznajemo najnovije je strašno. Na koji način su ti računi popunjeni. Ministar Mali je u pravu da što se oglasio ovim povodom – kaže Karanović.

Politikolog dr Jelena Vukoičić kaže da očekuje da istražni organi nastave da rade svoj posao i da se sve do detalja ispita.

-Srbija ima dobre zakone, ali se oni ne primenjuju dovoljno u praksi. Nadam se da će se ta situacija promeni zbog dešavanja proteklih meseci. Đilas navodno tvrdi da je samo jednom porodično bio na Maurucijusu. Ne razumem kako može da negira nešto što je dokumentovano. Šta on time dobija? Sada time da se bave istražni organi – objašnajva ona.

Kako kaže, pretpostavlja da je cilj da se Đilas ne plaća porez za tu sumu i smatra da nema drugi razlgo za to.

-Ta rajska ostrva su mesta gde se novac krije i to je svima jasno – dodala je.