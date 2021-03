''DOSTA IZMIŠLJOTINA NOVAKOVIĆA'' Draško: Zašto Bora ne odgovori kada će prestati da obmanjuje i laže Novosađane?

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Novog Sada i član Gradskog odbor SNS Sanja Draško održala je konferenciju za novinare ispred prostorija Narodne stranke u Novom Sadu i poručila da im je dosta izmišljotinja Bore Novakovića.

- Danas smo ovde jer nam je dosta brutalnih laži i izmišljotina koje iznosi najveći lažov na političkoj sceni, posle Marinike Tepić, a to je Borislav Novaković. Prekjuče je Borislav Novaković po ko zna koji put izneo svoje izmišljotine i laži o Milošu Vučeviću, o najboljem gradonačelniku kog je ovaj grad ikada imao. I to, Borislav Novaković koji je do sada lagao - da rušimo SPENS, koji je izmislio da ima uzbunjivača u Gradskoj kući – što nikada nije dokazano, koji je izmišljao da ćemo da betoniramo Limanski park, da Trilateral neće doći, da će Promenada da potone - rekla je u svom obraćanju Draško.

Kako kaže, Borislav Novaković je čovek koji je izbegao krivičnu odgovornost u aferi ''Bulevar Evrope'' tako što je sam sebe prijavio sudiji za prekršaje, a pri čemu je budžet Grada oštećen za preko milion evra.

-To je čovek koji je zloupotrebio i svoje poslaničko mesto glasajući iz Soluna, a kad je u Vrbasu, e onda se potuče sa policijom. Eto, to je taj moralni patuljak koji ima hrabrosti da iznosi laži protiv poštenog i čestitog čoveka kakav je Miloš Vučević - naglašava Draško.

- Dosta je bilo laži ovog predstavnika bivšeg režima.Ja sada njemu postavljam nekoliko pitanja, jer Novosađani trebaju da znaju istinu.Borislave Novakoviću, da li je istina da imate vikendicu na sremskoj strani grada (na Popovici), koju vam je kompletno renovirao i uredio Dušan Borovica, isti onaj, vaš pajtos, iz afere „Bulevar Evrope“?Borislave Novakoviću, pitam vas i da li je tačno da vam je stan renovirala firma Gorana Elezovića, brata Dušana Elezovića, u vrednosti od nekoliko desetina hiljada evra?S obzirom na to da ste zaposleni u nekadašnjem ZIG-u, a danas Upravi za građevinsko zemljište i investicije, da uredno primate platu, a da više od pet godina niste otišli na posao, verujem da ćete imati vremena da odgovorite na ova pitanja.Za kraj, imam jednu poruku za vas Borislave Novakoviću – nikada nas nećete pobediti lažima! Za nas predaja nije opcija!!! – zaključila je u svom obraćanju Draško.