ANDRIJANA NEŠIĆ ODGOVORILA NA ĐILASOVE NAPADE: Sloboda govora mora da postoji, sviđala se istina i činjenice nekome ili ne

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za digitalna izdanja u Večernjim novostima Andrijana Nešić za Pink da sloboda govora mora da postoji, sviđale se neke činjenice Draganu Đilasu ili ne.

Nešić je reagovala na neprofesionalni odnos prema novinarima od strane Dragana Đilasa na konferenciji za štampu.

- Nazvani smo i lažovima i falsifikatorima. To je jedna vrsta pritiska. Ja sam bila na konferenciji i nije bilo ni malo prijatno. To je bio monolog Dragana Đilasa, kada smo dobili mogućnost da postavimo pitanja, on je odbio da odgovori - rekla je Nešić.

Ona je takođe istakla i da novinarska udruženja nisu reagovale na Đilasove napade na medije.

- NUNS nikakvu reakciju nije imao. Zamislite da se ovo desilo negde u Evropi, u bilo kojoj zemlji EU ili u SAD. Usledile bi reakcije. Sloboda govora mora da postoji, sviđala se istina nekome ili ne - rekla je Nešić.