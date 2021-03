'NE ZNAM DA LI JE MOGUĆE SPUSTITI SE NIŽE' Marinković za Pink o Đilasovim uvredama na račun novinara: Bolje da objasni da li ima račune

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Marinković je osudio vređanje novinara i ocenio da je neprihvatljivo deljenje novinara na podobne i nepodobne.

- Do sada takvo ponašenja prema novinarima nisam video, dok Dragan Đilas to nije uveo kao opciju. On ne shvata šta je posao novinara i da svi koji se bave javnim poslom treba da ih podrže. Novinari Novosti treba da dobiju podršku od svih političara za ono što rade i za šta imaju argumente, to treba da objavljuju. Posebno su na meti ljudi koji se bave politikom, i oni koji su na vlasti i oni koji su u opoziciji - rekao je Marinković za Pink.

Ne možete se ponašati na taj način kako se ponaša Đilas, da vrećate novinare. Ne znam da li je moguće spustiti se niže da nekome govorite o tome kako se obukao i da ga po tome definišete. Bolje da objasnite građanima da li ima račune, kako je došao do novca koji stoji na njima i da li su plaćeni porezi. To je jednostavno i lako

Marinković je rekao da su državni organi otkrili da Đilas ima više desetina miliona evra na računima u inostranstvu i time će se baviti Uprava za sprečavenje pranja novca.

Predsednik Udruženja lobista Nenad Vuković je naveo da Đilas kao javna ličnost mora da odgovori na pitanja koja su mu postavljena i istakao da postoji odgovornost za javno delovanje.

- Kao javna ličnost i političar ima obavezu da pruži traženu informaciju, ali na civilizovan način. U interesu je obe strane da saradnja teče glatko. Posao je novinara da postavljaju pitanja, ona ne moraju uvek da budu prijatna - rekao je Vuković.