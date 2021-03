Predsednik Srpske radikalne stranke Vojisalav Šešelj poručio je, gostujući na Pinku, da u Srbiji treba sprovesti istragu šta je Dragan Đilas radio dok je bio na državnim funkcijama, napomenuvši da je iznos ukradenog novca mnogo veći u odnosu na cifru koja se pominje u medijima.

- To su najškakljivija pitanja. Kako će da odgovori? Da prizna da je lopov? Ne treba se rukovoditi mnogo za time šta piše štampa jer su mu nabasali na 50 miliona, a on je ukrao oko 600 miliona evra - kaže Šešelj.

Ovo što oni istražuju po stranim bakama nije upotrebljivo na našem sudu. Oni treba ovde da vode istragu šta je Đilas radio dok je bio na državnim funkcijama, dok je bio gradonačelnik Beograda i kolike je troškove pravio nenamenski

- Ključna stvar zbog koje on treba da ide u zatvor je most na Adi, koji je koštao tri puta više od kineskog mosta. To je suština. Mislim da to ne može da zastari dok ne prođe 20 godina. Važno je da se taj postupak pokrene i nemilosrdno sprovede do kraja. Pitanje je zašto taj postupak nije pokrenut - istakao je lider SRS.

Kako je kazao, naprednjaci sada treba da raščiste i svoje redove, ali i da se obračunaju sa kriminalom u tuđim redovima.

- Ako se neki radikal nađe u pljački ili proneveri mi ga nećemo braniti - rekao je Šešelj.

On je ocenio da Đilas "gubi nerve" i naveo da mu nije jasno zašto zakazuje konferencije za medije kada se ne snalazi sa novinarima.

- Ne može Đilas koji je uhvaćen da krade da tera inat novinarima. On da ima neku priču kojom će to objasniti plasirao bi je, a ovako samo upada dublje u provaliju. Đilas ne zna da se bavi politikom, ali je velemajstor da krade - rekao je Šešelj.