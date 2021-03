Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras na TV Pink bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gosti u studiju Verice Bradić su:

Siniša Mali, ministar finansija

Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije

Tatjana Macura, Stranka moderne Srbije

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog broj 1 - Mauricijus

Povodom afere "Mauricijus" ministar finansija je izjavio da se ovde radi o ogromnom novcu - preko 10 miliona evra koje Đilas kontroliše preko svojih firmi.

- Posebno me brine izjava ljudi iz Novosti koji kažu da ima preko 50 miliona evra i pitanje je koliko zaista ima novca našeg naroda koji je izneo iz države. Podsetio bih kako je sve krenulo: Novosti su objavile da Đilas ima račun na Mauricijusu sa preko 5,7 miliona evra. Objavljen je i podatak da u Švajcarskoj Dragan, Gojko Đilas i Paskal šmit imaju račun sa preko 600.000 evra - kaže Mali.

Ističe da su to dokumenti koji su sada predmet istrage o tome kako je novac iznet napolje.

- Čim imate veliki broj računa, kompanija i novca, onda to ukazuje na, ili utaju poreza ili pranje novca - kaže Mali.

Dodaje da ne zna svrhu njegove konferencije za štampu jer nije odgovarao na pitanja i ostaće upamćen po izjavi "život dajem, ali izjavu za poligraf ne".

Đilas je podsetio i na podatak da se Paskal Šmit dovodi u vezu sa 30 kompanija u poreskim rajevima. Podsetio je i na to da Đilas ima milione u Hongkongu, na računu kompanije za koju je potvrdio da je njegova. Ova kompanija ima skoro 3,3 miliona evra na računu.

- On i upravlja ovim računom, zajedno sa Paskal šmitu. Ovde je reč o ozbiljnoj hobotnici, a račune i novac kontrolišu ili Dragan Đilas, ili Gojko Đilas, ili Paskal Šmit. Ovo je novac koji je iznet iz Srbije kada je Đilas bio na vlasti i to je novac građana Srbije - kaže Mali.

Dodaje da, par dana pre objave Novosti, Vučić je poručio Đilasu da ne kaže da nema račune. Otad se Đilas samo smejao, a kada su dokazi tu - on odbija da odgovara na pitanja.

- Radi se o kriminalnom delu ako se dokaže utaja poreza. Nije problem imati ovoliki novac ako je prijavljen, stečen legalno i ako je plaćen porez na njega - rekao je ministar finansija za "Hit Tvit".

Pre ulaska u politiku prijavio je 75.000 evra, a posle - 24 miliona. Postavlja se pitanje kako je ovaj novac zaradio.

Macura kaže da je poreklo novca problem i da i dalje nemamo informaciju o tome odakle Đilasu toliko para.

- Napraviću digresiju: imam privatnu firmu ovde koja posluje 15-20 godina i svi računi su ovde otvoreni i plaćamo porez na zaradu. Sve to se može videti u Agenciji za borbu protiv korupcije. Nemam problem da taj novac objasnim. Đilas nije prvi političar koji ne može da objasni odakle mu novac, a problem je u tome što je bogatstvo stekao dok je bio na javnim funkcijama. Imati račune u poreskim rajevima nije tajna i nemoralno je insistirati na transparentnosti s jedne strane, a onda je za sebe tražiti - kaže Macura i dodaje:

Svi oni koji su u bilo kom trenutku imali kontakt sa državom a onda došli do toga da su uspešni biznismeni, onda je to dobro iskorišćena prilika.

Mali kaže da, ako je novac iznesen iz zemlje dok je obavljao javnu funkciju, ovo treba da je predmet istrage. Očigledno je, kaže, da se nešto krije, a to što neće da odgovori na pitanje novinara u vezi sa računima, jasno takođe govori da Đilas krije činjenice.

Dačić kaže da postoje dvostruki aršini jer, kada bi neko od njih imao ovoliki novac, bili bi na meti opozicionih političara. Našim državljanima je, kaže, zabranjeno da imaju račun u stranoj banci i to se smatra krivičnim delom.

- Ako ima neku firmu u inostranstvu, NBS je propisala uslove pod kojima to može, potrebne su dozvole i mora da se dokumentuje o kojim poslovima je reč. Suštinsko pitanje je da li ima računa, koliko ima novca i koji posao je u pitanju. Đilas ne pretenduje da bude počasni član Narodne bibilioteke, već vlast u Srbiji. Đilas je na osnovu svojih funkcija uspeo da prihoduje ove pare. Nije na nama da određujemo koliko je to krivično delo, ali nadležni treba da se ovim pozabave - kaže Dačić.

Mauricijus je, dodaje, sada postao poznat po ovome.

- Išao sam na Madagastar preko Mauricijusa gde je 95 odsto putnika napustilo avion. Po tome sam upamtio Mauricijus. Inače, mi smo sa ovom zemljom imali srdačne odnose, nisu priznali KiM, a i Vučić se sa njihovim zvaničnicima susretao na marginama sednica UN - kaže Dačić.

Ministar kaže da oko Đilasa vlada velika panika i histerija.

- Kako da demantuju bilo šta, šta da kažu? Novinari koji su došli do ovoga imaju sve podatke, to nije moguće demantovati. Zato Đilas ne želi da odgovara i preti tužbama, ali na poligraf nikako ne želi da ide.

Postoje 3 institucije u čijoj je nadležnosti ovaj slučaj. Zakon o porezu na dohodak građana, član 7, Porez na kapitalnu dobit, Porez na dividende, za koje je pitanje da li je Dragan Đilas prijavio to ili ne. On je kao rezident ove države, neko ko više od 190 dana provodi u našoj zemlji i u obavezi je da to prijavi.

Dačić kaže da, i kada bi valute bile u dinarima, reč je o mnogo novca.

- Sve ove šeme su namerne i reč je o organizovanom izvlačenju novca. On je sada šef neke opozicione stranke i lično mislim da, oni kojima je šef, doživeli su kolaps! - kaže Dačić.

Mali je pokazao i dokument koji dokazuje da Đilas ima račun u Deutsche securities Mauritius LTD na Mauricijusu, a na kojem je Đilas "holder". Na ovom računu je 5,7 miliona evra.

- Ako niste čitali, Dragan Đilas 2014. u aprilu prodaje Bugarinu "Dajrekt mediju" za 17,5 miliona evra. Ovde se potvrđuje da je ovaj novac dala firma Dragana Šolaka. Godinu dana kasnije isti Bugarin prenosi "Dajrekt mediju" na kompaniju "Askanijus", za koju se utvrđuje da je Dragan Đilas iza nje. 2018. Askanijus Junajted grupi "Dajrekt mediju" prodaje za 50 i nešto miliona evra. Normalan čovek ovo ne može da pohvata - naglasio je Mali.

Da li je plaćen porez za ovaj novac? Da li je plaćena dividenda? Na dva ili tri računa 10 miliona evra. Ko zna koliko je tu računa i para. Neka nadležni organi utvrde da li je plaćen porez na ovaj novac.

Ministar je podsetio da je stupio na snagu Zakon o poreklu imovine i ističe da je Vlada posvećena borbi protiv korupcije i da niko ne sme da bude aboliran takve vrste istrage.

Predlog broj 2 - Konferencija protiv novinara

Dragan Đilas je organizovao konferenciju za štampu na kojoj nije hteo da odgovara na novinarska pitanja u vezi sa aferom "Mauricijus". Uz to, novinari "Novosti" brutalno su izvređani.

- Đilas je pokazao svoj karakter i na takav način komunicirati pokazuje karakter i mentalitet čoveka. Sa 26 godina sam postao portparol stranke, držao sam mnoge konferencije i nikada ovako nisam reagovao. Ovo me vraća na vreme kada je 2008. napravljena vlada, zvali su me Tadić i Dinkić i rekli mi da treba da se donese Zakon o informisanju. Rekao sam im da neću glasati za to, makar me streljali. Dinkić je skočio na mene, ali sam ostao dosledan! Pitao sam ih jednom da li su se za ovo borili, a oni su mi odgovorili da su se borili za vlast. To je to! - kaže Dačić za "Hit Tvit".

Ističe da ni ambasadori EU nisu stali u odbranu novinarke Novosti. Ministar Mali kaže da nije razumeo poentu konferencije, jer Đilas nije hteo da na istoj odgovara na pitanja.

- Rekao je da neće da odgovara na pitanja, a onda i da će novinari da dobiju krivične prijave. Kada su ga pitali hoće li na poligraf, rekao je "život dajem, izjavu za poligraf ne". Po ovome će, mislim, ostati upamćen. Taj karakter potpune arogancije i bahatosti nema veze sa stvarnošću! Svaki političar i pošten čovek može i mora da odgovori na pitanja o ovom novcu. Moj strah je da to možda ne radi namerno, već da bi skrenuo temu sa novca i da bi se zaboravilo da je prvo i osnovno pitanje da li ima račune i novac na računima u inostranstvu - kaže ministar.

Macura podseća na Radulovićevu aferu, kao i njegovu odbranu napadom. U javnosti se, kaže, onda više govorilo o odnosu prema novinarima, a ne o poreskom dugovanju.

- Ovo je suština konferencija koje se vode na način kao što ju je vodio Radulović. Političari imaju obavezu da odgovaraju na pitanja - rekla je Macura.

Predlog broj 3 - Dijalog

Dijalog vlasti i opozicije trebalo bi da počne krajem marta uz posredstvo EU.

Macura kaže da je udobna pozicija kada je stranka potpuno nova na političkoj sceni, što otvara prostor da kaže šta ima. Građani Srbije, kaže, imaju veće probleme od toga da li stranke mogu da sklone sujete sa strane i razgovaraju o izborima.

- Učestvovali smo u dijalogu jer imamo stranku i jer smo narodni poslanici koji imaju poslanički klub. Mi nismo zloupotrebljavali dobijeni prostor i čini mi se da deo političara koristi pažnju medija da bi ih što više uzurpirao i dolazi na sastanke da bi ispričao još nešto o vladajućoj koaliciji, odnosno vladajuća koalicija o opoziciji - kaže Macura.

Većina onih koji su bojkotovali izbore zloupotrebili su međustranački dijalog, a kako bi stvarali prisnije veze sa onima koji dolaze iz EP. Ona očekuje početak dijaloga, a Stranka moderne Srbije će mu se priključiti.

- Ne govorimo o platformama i nastavljamo kako smo započeli. Imamo 3 važne teme: administraciju i olakšavanje kandidovanja političkim strankama van parlamenta, način na koji se finansiraju političke kampanje i treća tema koja se tiče stanja u medijima, a kako bismo ih motivisali da razumeju da treba na pravi način da informišu građane i da podjednako zastupe svaku stranku - kaže Macura.