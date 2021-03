Vučić o Đilasovim pretnjama novinarima: ''Oni su tukli Gocu, pesnicom udarili u glavu i to govori kako se ponašaju prema svima nama!''

Predsednik je obilazeći radove završne radove na putu za industrijsku zonu kod Zaječara ocenio je da su putevi jako važni za obične ljude.

- Danas je prvi od 25 dana koliko ćemo obilaziti infrastrukturne projekte. Zahvalan sam ljudima iz Aptiva što već zapošljavaju ljude u Novom Sadu, a i ovde će. Samo u ove puteve danas moraćemo da uložimo više od 20 miliona evra. Kada pričate o drugim projektima što dolaze u Zaječar, fabrike neće bez infrastrukture - rekao je predsednik.

-Mislim da je važno to nešto što ulažemo nade u istok Srbije, i želja nam je da vratimo veliki broj ljudi - rekao je predsednik.

O PRISLUŠKIVANJU

Odgovarajući na pitanja novinara, podsetio je da oni iz bivšeg režima su tražili da se puštaju snimci prisluškivanja i zapitao se šta bi bilo da su oni i dalje na vlasti.

-Zamislite da su oni na vlasti kako bi preslušavali svakoga od vas i puštali to po televizijama. To govori na šta bi država ličila - rekao je.

Naglasio je, međutim, da su mu mnogo veći neki drugi problemi, odnosno to kako su neki ljudi ginuli, a da su bili na merama nadzora ili praćenje.

-Za mene je važno da nadlženi državni organi rade svoj posao bez smetnji - naglasio je.

- Odvratno se osećam povodom te teme. Neki su se radovali tome, nadajući se da će moći nešto da pokažu. Meni uskoro ističe mandat a sumnjam da će njihov moći da dođe. Za mene je važno da nadležni državni organi bez smetnji rade svoj posao - rekao je predsednik.

Kako je rekao, odavno je preboleo sve što je u ljudskom smislu trebalo da preboli i da je shvatio da ''ne možete previše ljudskog da očekujete ni u politici, a ni kod onih koje ste smatrali saborcima''.

Sa ''Aptivom'' u Zaječaru podižemo istok, novih 2.500 radnih mesta

Predsednik Vučić najavio je da će irska kompanija Aptiv, jedan od svetskih lidera u proizvodnji električnih instalacija za putnička vozila, početi da gradi fabriku u Zaječaru u septembru ili oktobru, koja će biti završena do decembra 2022. i do kada zaposliti 2.500 radnika. -Aptiv već sada zaposasljava 250 ljudi i zaposliće do juna još oko 250 radnika i onda će krenuti u branfild objektu da rade. A, nova fabika kreće sa izgradnjom u septembru ili najkasnije u oktobru - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tokom posete završnih radova na pristupnom putu za industrijsku zonu "Zapad". Vučić je istakao da će zapošljavanje 2.500 ljudi u toj fabrici biti od ključnog značaja za podizanje Zaječara i istoka Srbije. -To je ono što menja sliku. Kada drugi investitori vide da je Aptiv došao i oni će doći u industrijsku zonu - naveo je predsednik. Dodaje da će industrijska zona biti opremljena dobrom infrastrukturom i da će dolazak novih kompanija putno značiti ne samo za Zaječar, već i Boljevac, Negotin i Knjaževac odnosno ceo Timočki okrug. -To su dobre vesti. Sa Aptivom već imamo dobro iskustvo, otvarali smo sa njima prvu ili drugu fabrik u Novom Sadu posle 40 godina, kao i u Leskovcu - ocenio je on. Vučić napominje da je dugo trajala borba za privlačenje Aptiva u Zaječar, pošto je ta kompanija htela da gradi fabriku u nekom drugom mestu. -Ali, mi smo insistirali na Zaječaru da bi oživeli istok Srbije, da bi udahnuli život istoku. To je za nas bilo važno - zaključio je Vučić.