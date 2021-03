'NEĆU NAPASTI BRATSKI NAROD' Srbi nikada neće zaboraviti grčkog kapetana koji ODBIO da posluša NATO komandu

Kada je stiglo naređenje iz komande NATO da se sa ovog ratnog broda ispale projektili na našu zemlju, kapetan Ricudis je, umesto da izvrši naređenje, okrenuo svoj brod ka Grčkoj i vratio ga u luku.

– Kao pravoslavac ne mogu da učestvujem u napadu na bratski narod – reči su kapetana Ricudisa.

Iako su mnogi mornari stali su uz svog kapetana, kao i narod Grčke, Marinos Ricudis nije mogao da izbegne vojni sud, jer je odbio da izvrši naređenje, a suđeno mu je pred čak devet sudova. Izbačen je iz službe i osuđen je na dve i po godine zatvora.

Ipak, čoveku koji je svesno žrtvovao svoju karijeru i slobodu, Srbija je pokazala veliku zahvalnost. Gotovo da svi znaju da je “neki Grk”, kad je ostatak sveta ili bacao bombe ili ćutao na nepravdu koja je činjena, stao na stranu našeg naroda.

Greek captain Marinos Ricudis, who refused to bomb Serbia in 1999, received mural with his character at Dorcol. pic.twitter.com/j4Hy9eGdd0