'NAJNAPREDNIJA PRUGA U OVOM DELU EVROPE!' Vučić na stanici u Zemunu: Vozićemo se do Novog Sada za MANJE OD GODINU DANA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na železničkoj stanici Zemun - deonici pruge za velike brzine Beograd-Stara Pazova.

Predsedniku su kineski izvođači pokazali kako teku radovi i dokle su stigli

Kinezi su, na pitanje predsednika kada će početi da grade i poslednju deonicu brze pruge od Novog Sada do grance sa Mađarskom, najavili da će radove započeti 1. septembra.

Predsednik Vučić se zahvalio kineskom investitoru i rekao da će se i on sam voziti vozom, jer je mnogo lakše tako izbeći gužvu.

-Kinezi uvek ispune svoja obećanja, oni ne traže mogućnost da nam uzmu dinar više, dodatne klejmove, oni to ne rade - kaže predsednik.

-Imaćemo prugu od 200 kilometara na sat, najnapredniju u ovom delu Evrope, za manje od godinu dana ljudi će da se voze porugom Beograd-Novi Sad - ističe.

Predstavnici kineske kompanije pokazali su tokom prezentacije predsedniku Vučiću kako protiču radovi i šta je sve u planu da se odradi.

-Sa aerodromom ćemo povezati beogradski metro - najavio je predsednik.

On je poručio da je važno da se svi ljudi u Srbiji vakcinišu, kako bi se nastavilo sa radom i kako bi se otvorili kafići i restorani.

Vučić će obići i završne radove na izgradnji vijadukta i polaganju koloseka preko vijadukta u Beškoj, na deonici pruge za velike brzine Stara Pazova-Novi Sad.

Obilasku radova prisustvuju i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, ambasadorka Kine Čen Bo i zamenik gradonačelnika Beogada Goran Vesić.

Radovi se trenutno obavljaju na deonicama od Beograda do Stare Pazove u dužini od 34,5 kilometrara na kojoj rade kineske kompanije C C C C i CRI, kao i na relaciji Stara Pazova - Novi Sad u dužini od 40,4 kilometra koju gradi ruski RZZD Internešnel.