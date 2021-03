Pratite UŽIVO na TV Pink i Pink.rs!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na mostu preko reke Save.

Vučić će obići i radove na drugoj deonici auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

Kako je najavio predsednik, u narednim danima će obići gotovo sve infrastrukturne projekte u zemlji.

Predsednik je u Šapcu izjavio da rok za završetak radova mora da se skrati. Put od Rume do Šapca, kaže, mora biti završen do oktobra 2023. godine. Auto-put Šabac-Loznica, kako kaže, mora biti gotov do kraja oktobra 2024. godine.

- Ne tražim nešto što je nemoguće da se uradi, a ovo može da se uradi - rekao je Vučić i dodao:

Ljudima je bitno vreme, stanovnicima ovih mesta, ali i svima nama koji koristimo ove puteve.

Vučić kaže da se radovi finansiraju iz budžeta.

Od Šapca do Beograda će se stizati za 40 minuta.

- Naši ljudi prave ugovore, a nismo vodili računa o rokovima. Uvek se izvođači radova bore da dobiju godinu-dve lufta, ali mislim da su oni fer i da je kompanija koja ovo radi odlična. Hvala što su prihvatili da skrate rokove za godinu i tri meseca. Sačuvaćemo barem nekoliko života koji bi nastradali na lokalnim putevima - kaže Vučić.

Ističe da se na ovaj način privlače i nove investicije i podseća da je u Rumi otvorio četiri fabrike.

- Napravio sam kartu kako bi putevi u Srbiji trebalo da izgledaju do 2025. Ovo gradilište doneće mnogo koristi ljudima u Mačvi, Sremu, ali ćemo povezati ovo za južnu Bačku, Beograd... Napravili smo novi krvotok! Lekari su me naučili da na svaki santimetar sala dođe 7 metara sudova i tako sada nama niču novi sudovi, kao da smo izgradili novi krvotok - kaže Vučić, dodajući da na isti način raste i Srbija.

Ovo nije priča, ovo ostaje iza nas. Ljudi maštaju o tome da Drina više nije daleko. Kada vežemo ovaj put za Fruškogorski, biće izbanredno i važno za Vojvodinu. Kada izađemo iz kovida probićemo tunel kako bismo omogućili ljudima iz pravca Valjeva da brzo stignu do Drine.