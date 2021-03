'Krivične prijave koje je podneo Dragan Đilas su svojevrsan nonsens, postoje dokazi 'kao vrata' da postoje ti računi na tri lokacije' (VIDEO)

Advokat Svetozar Vujačić ocenio je da tužbe koje je Dragan Đilas podneo, protiv predsednika Vučića, ministra finansija Siniše Malog, kao i protiv Milorada Vučelića, su "bacanje magle" narodu.

- To su dokazi ’ko vrata’ da on ima iznose na one tri destinacije i mislim da će Prvo OJT te tužbe odbaciti kao neosnovane – kaže Vujačić za Pink.

- Tužilaštvo će dobiti dokaze o posedovanju njegovih deviznih računa sa užasnim svotama novca na njima – dodaje Vujačić.

Generani sekretar saveta za nacionalni monitoring i borbu protiv korupcije ’’Transparentnost’’ Mario Spasić podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić samo pitao Dragana Đilasa ima li račune na Mauricijusu, te da nije rekao da on ima te račune.

- Nakon toga Večernje novosti izašle su sa gomilom dokaza da postoje računi na Mauricijusu i u Švajcarskoj i postavilo se pitanje o kakvim se to računima radi, odnosno odakle je poreklo tog novca koji se na njima nalazi – rekao je Spasić.

- Kao odgovor na sve te tvrdnje, gospodin Đilas je podneo krivične prijave što je svojevrsan nonses - smatra on, napomenuvši da nije dovoljan dokaz samo reći da ti računi ne postoje, već da treba doneti dokaze za to.

V.D. Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović rekao je da ono što Uprava koristi kao osnovni "alat" to su ljudi, zato što su oni obučeni da se bave tim poslom.

- Naš osnovni "alat" je mogućnost da priupljamo informacije od svih obveznika uključujući i advokate, javne beležnike, banke, banke u inostranstvu, koriste se komercijalne baze podataka, baze podataka kojima mi raspolažemo, baze podataka koje koriste drugi državni organi... – objasnio je Radovanović.

-Te informacije se ukrštaju, prate se tokovi, porede se sa pravnim poslovima – dodaje on.