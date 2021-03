ĐILAS KRIJE NOVAC ŠIROM SVETA! Lider SSP ima 53 računa u 17 zemalja i ukupno 67,9 MILIONA DOLARA - Pare čuva u 10 VALUTA

Đilas se pobrinuo da ni na jednom od računa kojima raspolaže u inostranstvu, on nije jedini korisnik.

Lider Stranke slobode i pravde i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas raspolaže sa čak 53 aktivna računa u različitim finansijskim institucijama u 17 zemalja, na kojima je krajem oktobra prošle godine ukupno imao tačno 67.966.814,35 dolara, pišu Novosti.

Ova finansijska šema, koju je, kako piše ovaj list, Đilas godinama razrađivao, proteže se od Srbije, preko zemalja u regionu (BiH, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije), zatim Kipra, Italije, Švajcarske, Luksembruga, Holandije, Moldavije, Češke, pa sve do Mauricijusa, Hongkonga i - Amerike. To pokazuju podaci iz dokumenata koji su u posedu Novosti.

Kako bi što bolje prikrio tragove novca koji je, kako se sumnja, godinama iznosio iz Srbije, Đilas se pobrinuo da ni na jednom od računa kojima raspolaže u inostranstvu, on nije jedini korisnik.

Naime, prema dokumentaciji do koje su došle Novosti, Đilas je na ovim računima suvlasnik sa čak 47 kompanija i šest osoba.

NOVAC ČUVA U DESET VALUTA

Prema podacima do kojih su došle Novosti o računima Dragana Đilasa, on novac na 17 destinacija čuva u čak deset valuta. To su, pored evra i dolara, i švajcarski franci, hrvatske kune, moldavski leji, bugarski levi, makedonski denari, bosanske konvertibilne marke.