ŠEŠELJ ZA HIT TVIT: Umesto da gradi škole i stanove, Đilas je krao pare! Mora da se istraži kojim je kriminalnim radnjama došao do novca!

Šapić je na početku emisije prokomentarisao da Srbija želi da ide u EU, ali da se postavlja pitanje da li su uslovi koje Evropske komisija traži od nas realni.

"Ako želimo da imamo dobre odnose međusobno, trebalo bi da vodimo računa za šta jedni druge optužujemo", rekao je Šapić.

Ističe da zamerka oko medicinske opreme unosi pitanje poverenja u taj izveštaj.

Šešelj je rekao da ga je silno obradovao taj izveštaj, jer, dodaje i poslednjeg građanina naše zemlje koji je umislio da nam oni žele dobro, ovo može da otrezni.

"Oni u nama vide neprijatelja koga treba zgaziti i to bi verovatno i uradili da nema Rusije i Kine i prijateljstva sa njima. Mi moramo da jačamo te odnose i dalje, kao i da forsiramo i kineske i ruske investicije u Srbiji, ali i na svim drugim granama društvene delatnosti", rekao je Šešelj.

On je istakao da ne treba da naše političke aktivnosti podvlađujemo njima.

Mrkonjić je rekao da polako prelazi ka radikalima, ali dodaje da znajući te ljude iz Evrope, može samo da potvrdi da je to tako i da Srbija treba da gleda isključivo sebe.

"Tamo ćemo da idemo kada nas prime kao ravnopravne partnere, kao zemlju koja nešto znači. Oni ne znaju mnogo stvari. Tu su ljudi koji su relativno skromnih političkih ambicija. Evropa je u krizi i svi to znamo", rekao je Mrkonjić.

Dodaje da je naša međunarodna politika odlična i da treba da gledamo svoj pravac.

Šapić je istakao da Srbija ne menja svoj evropski put, da se odnos ne menja, kao i da ne možemo da se izolujemo u svetu koji funkcioniše tako kako funkcioniše.

"Mi naše odnose nećemo menjati, ali nekada se postavlja pitanje da li oni uopšte žele jednu Srbiju bez koje nema stabilnosti u ovom delu Evrope", rekao je Šapić.

PREDLOG BROJ 1 - SEĆANJE NA NATO

Mrkonjić je rekao da je za vreme bombardovanja bio u Nišu, na gradilištu, i dodaje da je bio ubeđen da neće doći do toga.

"U ovim godinama ne opraštam i ne zaboravljam. To je sramota, s kraja 20. veka bombardovati jednu zemlju. To je sramota za celo čovečanstvo", rekao je Mrkonjić.

Kako kaže, radili smo obnovu zemlje, nađeno je mnogo leševa, ljudi, kako dodaje, ni ne znaju gde su sve ljudi poginuli i pali.

"Nismo hteli ni medije da dovodimo, jer nismo znali gde je pala bomba. Već sutradan nakon završetka bombardovanja, oformili smo komisiju i krenuli u obnovu zemlje. Takav gest niko nikada ne treba da zaboravi", rekao je Mrkonjić.

Šapić je rekao da je u to vreme igrao Ligu šampiona, da su putovali, i da su na kraju završili u finalu tog takmičenja.

"Bio je to mučan period kog se niko ne seća na lep način. Sa ove distance mi je teško da komentarišem nešto o čemu nisam puno znao. Ne znam koliko je moglo to da se izbegne", rekao je Šapić.

Kako kaže, iz tog sukoba nismo smeli da izađemo na način na koji smo izašli.

"Ukoliko u nešto verujete i svesni ste vaše ispravnosti, trebalo je da se učini sve i on nije trebalo da stane posle tri meseca", rekao je Šapić.

Ističe da su svi bili jako uplašeni i da nisu znali gde će da padaju te bombe.

"To je jedan strah kada ne znate šta vas sutra čeka i da li će da pogode autobus, ambasadu ili televiziju i da kažu da se to slučajno dogodilo", rekao je Šapić.

On je rekao da, ukoliko je Evropi stalo do ovog dela teritorije, moraju da znaju da bez Srbije ne može.

Mrkonjić ističe da bombardovanje nije moglo da se izbegne nikako.

Šešelj je rekao da je bio kod kuće u Batajnici i da je gledao kako prve rakete padaju na aerodrom.

"Moja dva sina su se posle prve eksplozije sakrili pod sto, a žena je sa bebom od osam meseci sišla u podrum. To dete, iako nije bilo svesno ničega oko sebe, kasnije kada čuje zvuk aviona, on je gledao da se sakrije", rekao je Šešelj.

Kako kaže, kada je pogođena Miloševićeva rezidencija, bio je dežuran u Vladi Srbije.

"Decu im nikada ne možemo oprostiti i pamtićemo sve države koje su učestvovale u NATO bombardovanju i to im nećemo nikada oprostiti. Što se tiče naših grešaka, da smo na glavi dubili ne bi mogli nikada da ga izbegneno", rekao je Šešelj.

Kako kaže, pretila nam je totalna okupacija i istakao da se sve što je lično isprognozirao kasnije i desilo.

Šapić je rekao da danas možemo drugačije da govorimo o svim tim zločinima, kao i da treba decu da učimo pravilno o svemu što se dešavalo srpskom narodu i to ne samo u toku NATO bombardovanja, već, kako kaže, i drugim slučajevima.

"Nećemo da se sramimo naše istorije", rekao je Šapić.

PREDLOG BROJ 2 - MILIONSKA MREŽA

Šešelj je rekao da je Đilas samo na mostu na Adi pokrao milione. Kako kaže, ukrao je mnogo i da to pouzdano zna.

"Mislim da treba da se povede sudski postupak kako je došao do tih para. Možda će biti i banaka po svetu do kojih neće dopreti, ali je suština kako je novac ukraden, kako su transakcije rađene, i to mora ovde da se ispita", rekao je Šešelj.

Kako kaže, umesto da se grade kanalizacije, škole i stanovi, oni su, dodaje, krali te pare.

Mrkonjić je rekao da je sa Đilasom sarađivao kao ministar u Vladi i to na dva velika infrastrukturna projekta i da je saradnja bila dobra.

"Spreman sam uvek i u svakom momentu da se vratim nazad i da pravdam to što sam radio. I Đilas to sigurno zna, i glasam za to da se to sve ispita. Neka polaže račune", rekao je Mrkonjić.

Šapić je rekao da nije sarađivao sa Đilasom u njegovim poslovima, dodaje da je imao svoja ovlašćenja i da je spreman da govori o tome.

"Nadležni organi su tu da ispitaju, i nemam nikakav problem da ukoliko se nešto dokaže, da to osudim", rekao je Šapić.

Šešelj je rekao da su ovo konkretne činjenice i da mora da se odgovara, dodaje da se ne radi o klikerima već o stotinama miliona evra.

"Mora da odgovori odakle mu to, da li mu je neko ostavio", rekao je Šešelj i dodao da neko ima silne milione a da ne može da objasni odakle mu.

Šešelj je rekao da je ovo jedna od najvećih afera koje smo imali u ovom veku i dodaje da mora da se reši do kraja.

"Mora da se istraži kojim je kriminalnim radnjama došao do novca", rekao je Šešelj.

PREDLOG BROJ 3 - VAKCINALNA DIPLOMATIJA

Mrkonjić je rekao da prvi put može da se čuje kako jedna zemlja vakciniše građane drugih zemalja i pomaže im.

"Ovo je najbolji dokaz srpske spoljne politike. Svaka čast za politiku koju vodimo", rekao je Mrkonjić.

Kako kaže, skoro 50 njegovih prijatelja iz različitih zemalja je bilo i vakcinisalo se u Srbiji.

Šapić je dodao da je ovo pravi put i pokušaj otvaranja granica i ovih prostora, kako bi, dodaje, prevazišli sve ono što je iza nas.

"Onaj ko ne želi da dođe, ne mora, ali je skroz legitimno da otvorite tržište na kome će profitirati onaj ko je najsposobniji. Ukoliko nekome smeta, ne mora ni da dođe", rekao je Šapić.

Šešelj je rekao da su se sve zemlje previše oslonile na EU i da su se tu prešle.

"Ovaj potez je veoma dobar, pokazujemo dobru volju, humanizam, drugi je razlog, što će Srbija uskoro da bude proizvođač, a treći je da i ovi naši zabludeli građani koji nešto čekaju i koji vagaju, požure da se vakcinišu", rekao je Šešelj.

Kako kaže, osnovni problem je kako da se eliminiše antivakserski pokret, dodaje da oni udaraju u biće našeg naroda i šire propagandu koja vodi u smrt.

Mrkonjić je rekao da evropskim birokratama smeta naše prijateljstvo sa Rusijom i Kinom, i da je to jedini problem koji se sada vidi i u ovom njihovom stavu o vakcinaciji.

PREDLOG BROJ 4 - SILOVANJE I POLIGRAF

Šapić je rekao da su ovo jako opasne stvari, i dodao da je to došlo iz SAD, gde takođe traje ovaj trend.

"Činjenica da je svako nevin dok se drugačije ne dokaže je izuzetno važna", rekao je Šapić.

Kako kaže, svaka devojka koja dođe u tu situaciju, mora da odmah to da prijavi.

"Kada sve prođe, i te devojke koje su to prijavile, isto loše prođu, bez obzira da li su u pravu ili ne", rekao je Šapić.

Dodaje da je siguran da svim tim devojkama životi svakako nikada više neće biti isti.

Šapić je rekao da onog momenta kada takva stvar izađe u medije, tada više, dodaje, ne možete da znate šta je istina a šta ne.

"Svaku vrstu naznake nasilja nad bilo kim uvek treba prijaviti", rekao je Šapić.

Mrkonjić je rekao da je uvek bio na strani žena, ali dodaje, nažalost ovo dvoje ljudi su javne ličnosti i sve je otišlo daleko u javnost.

"I jedni i drugi imaju verovatno i svoje lobiste koji to rade. Ne želim da komentarišem takve stvari. Jedino vidim rešenje u tome da pravosudni organi daju svoj stav, i protiv sam toga da se o tome sudi u medijima", rekao je Mrkonjić.

Šešelj je rekao da ne želi da učestvuje ni u jednoj hajci.

"Svi su do nebesa veličali značaj detektora laži. Nismo mogli da živimo od toga. Sada, Lečić je izašao i prošao detektor, i sada ga svi nipodaštavaju. Bar 95 posto je dokazao da nije kriv. I sada treba ona da ide, da vidimo kako će ona proći", rekao je Šešelj.

Dodaje da se zgražava na silu prema ženi, i da ga načelno osuđuje, ali da u ovom slučaju ne znamo da li se dogodilo.