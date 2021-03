PALMA: Da su Srbija i Vučić vodili računa o svemu što je EU govorila mi bi smo sada bili ekonomski najnerazvijenija država na Balkanu

Predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma juče se u dva navrata sastao sa sa ministrom turizma Grčke gospodinom Harisom Teoharisom, prvo je u Skupštini Srbije održan sastanak poslanika parlamentarne grupe prijateljstva Srbija - Grčka a potom se uveče sastao sam sa ministrom Teoharisom.

Marković je insistirao na sastanku u Skupštini Srbije da ministar Teoharis kaže kada će Grčka otvoriti granicu za turiste iz Srbije.

Marković je istakao tom prilikom da iako je Grčka članica EU, da po nekada treba da pokaže i svoju autonomiju.

"Države EU koje nisu naklonjene Srbiji stalno nam zameraju što smo napravili ekonomskih saradnju sa Kinom, što nismo hteli da uvedemo Rusiji sankcije, Evropa zamera Vučiću što je bio kod Trampa u Beloj kući, ali da znate, da su Srbija i Vučić vodili računa o svemu što je EU govorila, mi bi smo sada bili ekonomski najnerazvijenija država na Balkanu. I upravo ta ljubomora u EU je sve vreme prisutna, stalno traže nešto novo od Srbije a Srbija je sve svoje međunarodne obaveze ispoštovala kao kandidat za ulazak u Evropsku uniju", rekao je Marković i dodao:

"Bugarska je članica EU a otvorila je granice za srpske turiste, Turska nije članica EU ali su i oni otvorili svoje granice za turiste iz Srbije kao i Albanija. Ja sam javno pozvao građane Srbije da ne idu više na more u Crnu Goru i preusmerio sam ih da na more idu u Grčku. To sam uradio jer Crna Gora sve vreme radi protiv interesa Srbije, pa su išli čak dotle da su hteli kao država da otmu imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vi trebate da gledate svoj ekonomski interes pre svega , pa tek onda interes EU. Treba da sarađujete sa svima, da dovodite investitore iz čitavog sveta i naravno da otvorite granice za turiste iz Srbije.

I na kraju, nama je kao i vama jasno da će ovaj virus trajati i sledeće godine, i da vi nama sada kažete da će turisti iz Srbije za 15 dana moći da putuju u Grčku uz PCR test ili sa potvrdom o vakcinaciji. Ali treba da priznate sve vrste vakcina, bez obzira koja država ih proizvodi jer su sve vakcine dobre i ispitane. Moćne države EU , kojima ste konkurencija, hoće ekonomski da vas oslabe, kako bi vi bili samo njihovi izvršioci " zaključio je Marković.

Ministar turizma Grčke gospodin Teoharis je rekao da će Grčka definitivno otvoriti svoje granice 14. maja ali da će već 16. ili 23.aprila probno otvoriti granice za državljane EU i nekoliko drugih zemalja koje prednjače u vakcinaciji, među kojima će biti i Srbija.

Ministar Teoharis je rekao i da će Grčka priznavati setifikate i za vakcine Sputnjik V i za Sinofarm vakcine.

Sastanku u Skupštini Srbije prisustvovali su i ambasador Grčke u Srbiji gospodin Djakofotakis i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva Srbija - Grčka Veroljub Arsić kao i poslanici članovi ove parlamentarne grupe.



U večernjim satima predsednik Marković je imao sastanak tet - a tet sa ministrom Teoharisom, sa kojim je razmenio mišljenja o predstojećem otvaranju granica Grčke za građane Srbije.