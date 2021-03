'UMRO MI JE TATA, MOJ TATA!' Pogledajte kako je izgledalo pismo Marije Milošević nakon Slobine smrti! (FOTO)

Ćerka Slobodana Miloševića Marija, poslala je posle smrti oca pismo Draganu Hadži Antiću, koji je bio zadužen za organizaciju sahrane bivšeg predsednika SRJ.

"Dragi Strujo, Molim te da mi pomogneš da ispravim nepravdu koju mi prave upravo mediji za koje smo ti i ja godinama radili. Strujo, umro mi je tata. Moj tata. To je samo moja stvar na ovoj planeti na kojoj on više nije. Ali, dok je na njoj bio imao je mene, mamu, Marika i svoje prijatelje. I uvek će ih imati."

"Neprijatelji su imali pet godina da nas kukavički napuste i da to i on i mi vidimo svojim očima. I videli smo. Tu nema dileme. Moj tata je otšao u Hag da pobedi. Tako mi je rekao. Nikada me nije slagao... Bog ga je video kako se muči, pa ga je kod sebe poveo. Možda mu je i pomogao."

Pismo Marije Milošević nakon smrti Slobodana Miloševića pic.twitter.com/qGEA2T1S3R — Silvana (@Silvana71376830) 30. март 2021.

"Ako je vladiku Filareta Bog poslao, on će to svakako učiniti. LJudi greše, a Bog ne greši. Besmisleno je i govoriti o tome koliko su antihristi oni koji mu nisu dozvolili da održi opelo, premaleni su da o tome odlučuju... Dragi Strujo, ne znam kome ćeš dati moje mismo, ali znaj da ti je ovo jedina istina i da druge nema.Tvoja Marija" - stoji u pismu.