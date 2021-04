'ZNAŠ LI KOJI JE DAN? AJ' ZDRAVO, BRAĆO SRBI': Ovo su poslednje Miloševićeve reči pre puta za Hag!

Srbija je bila "ubijana pristiscima" da izruči Miloševića.

Lider LDP Čedomir Jovanović tvrdi da Slobodana Miloševića nisu prevarili, jer je i sam znao da će biti isporučen Hagu.

Jovanović je istakao kako je Srbija u to vreme bila "ubijana pritiscima spolja da izruči Miloševića, ali i otporima tog sistema koji nisu ni načeli", a koji je zaustavljen, kako kaže, 12. marta ubistvom Zorana Đinđića.

Jovanović se prisetio kako je Miloševića ispratio do helikoptera, kojim je odleteo za Hag.

- Spakovao je svoje stvari i pristojno bez ikakvih problema otišao do Instituta za bezbednost. Avion Haga bio je blokiran na aerodromu. Miloševića sam priveo do helikoptera, on se okrenuo i pitao me da li znam koji je danas dan. Nisam znao, a on mi je rekao: "Ne znaš? Pa tako i izgledaš. Danas je Vidovdan - prisetio se Jovanović poslednjeg razgovora sa Miloševićem, koji je na kraju samo dodao:

"Aj zdravo, braćo Srbi"!

Slobu je u helikopteru dočekao pilot:

- Pilot helikoptera rekao mu je 'Dobar dan predsedniče, ja sam vas vozio na Gazimestan'. Isti čovek s kojim je odleteo na Gazimestan je čovek koji ga je helikopterom prevezao u Tuzlu. Kada sam se odmakao od helikoptera video sam da je sam u helikopteru. Niko nije razmišljao ko će da isprati Miloševića na tom letu i onda je dečko iz mog obezbeđenja ušao da bude sa njim - otkrio je Jovanović.