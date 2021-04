SELAKOVIĆ: Jasno je da Viola fon Kramon želi da bude Cezar, Napoleon ili makar Bizmark

Član Predsedništva SNS i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković oštro je danas kritikovao izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Violu fon Kramon zbog njenog poziva Španiji da prizna tzv. Kosovo.

- Neko vreme je izgledalo da evropska parlamentarka Viola fon Kramon ima opsesivnu želju da po njoj bude nazvana neka ulica ili trg u Prištini, ali nakon što je počela da deli lekcije državama na istoku, jugu, pa sad i na zapadu Evrope, jasno je da ona želi da bude Cezar, Napoleon ili makar Bizmark - poručio je Selaković, saopšteno je iz SNS.

- Kada osoba bez ikakve političke težine i krajnje upitnog demokratskog legitimiteta počne da državama poput Španije daje instrukcije da treba da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, to više nije ni politički problem, već, bojim se zdravstveni problem - navodi on.

Selaković ističe da naravno nijedna od zemalja EU, koje, rukovođene međunarodno-pravnim razlozima ali i nedvosmislenim unutrašnjo-političkim interesima, ne priznaju južnu srpsku pokrajinu kao državu, ''ne daje ni pet para za Violu fon Kramon i njene lobističke akcije u korist Prištine'', ali je, kako dodaje, ''siguran da se mnogi evropski parlamentarci stide zbog načina na koji ona obavlja svoj posao''.

- Gospođa Fon Kramon misli da će time što će se proglasiti kraljicom Tvitera postati evropska imperatorka, ali to tako ne biva, jer ujedinjena Evropa nije danas ono što jeste zato što je sledila lobiste, oportuniste i demagoge, već zato što je utemeljena na ozbiljnim i trajnim vrednostima i principima, a to su principi koje pomenuta dama svakodnevno krši i gazi, pozivajući na kršenje međunarodnog prava - naglasio je Selaković.

Fon Kramon je ranije danas na svom Tviteru povodom nedavne fudbalske utakmice između Španije i tzv. Kosova u sklopu kvalifikacija za Mondijal u Kataru i izveštavanja španskog javnog servisa o tom događaju poručila ''da Kosovo mora biti tretirano kao slobodna i nezavisna zemlja, volela to španska Vlada ili ne''.

- Molim vas da konačno priznate Kosovo. Nije reč samo o fudbalu, ali je to savršeno mesto za početak - poručila je Viola fon Kramon.

Exactly „Whether the Spanish government likes it or not, Kosovo is a free and independent country and must be treated as such“ Therefore, also in Spain: Please do finally recognise #Kosovo it‘s not just about football but it‘s a perfect thing to start with! https://t.co/liH4br68MW