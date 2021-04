ZA BRATA NIKOSA VRHUNSKA SRPSKA ŠLJIVOVICA! Selaković sa ministrom spoljnih poslova Kipra u poseti Gruži

Ministar spoljnih poslova Republike Kipar Nikos Hristodulidis doputovao je u Srbiju gde će od sutra boraviti u radnoj poseti.

- Od danas sam domaćin Nikosu Hristodulidisu ministru spoljnih poslova Kipra, velikom prijatelju Srbije, mom dragom prijatelju. Posetili smo čestitu porodicu Pera Aleksića ,u srcu Šumadije, u Gruži - napisao je Selaković na Tviteru.

FM @Christodulides enjoys warm #Serbian hospitality in the heart of the country this evening, in #Guberevac (#Knić), hosted by Serbian Foreign Minister Nikola #Selaković, ahead of a full day of bilateral meetings and a joint meeting with their Greek counterpart tomorrow.

