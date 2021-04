Vuković: Svi smo mi u manjoj ili većoj meri bili savremenici Slobodana Miloševića i na određene načine smo doživljavali sve što se dešavalo! (VIDEO)

"Prikazana je drama jedne porodice, kroz koju gledaocu čak i bude žao Miloševića, a možda ne zna da je ta porodica aktivno učestovala u tome da dođe do građanskog rata, da smo preživeli sankcije, bombardovanje..."

Danima je u žiži interesovanja serija koja se bavi poslednjim danima pred hapšenje nekadašnjeg predsednika Jugoslavije i Srbije. Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kaže da ne bi bilo dobro da prikazivanje ove serije produbi podele unutar srpskog naroda, i upravo to vidi kao glavnu opasnost.

- Naravno da ima različitih interpretacija ovog događaja i doživljaja događaja koji se opisuje u seriji. Svi smo mi u manjoj ili većoj meri bili savremenici Slobodana Miloševića i na određene načine smo doživljavali sve što se dešavalo. To ne znači da su nam se stavovi tada i sada promenili, pre svega o akterima – kaže Vuković za Novo jutro.

Ističe da su glumci sjajni, a da mnogi ne obraćaju pažnju na naslov serije i činjenicu da ona pre svega pokušava da dočara unutrašnju dramu.

- Sjajna je drama i svi govore o fantastičnoj glumi Borisa Isakovića i Mirjane Karanović – kaže Vuković.

Glavni i odgovorni urednik portala Srbija danas Goran Lalić takođe ističe fenomenalnu glumu koja je prikazana u seriji. Ipak, kako kaže, “nedostaje mu određeni uvod”.

- Posmatram to iz perspektive ljudi od 20-30 godina, koji nisu doživeli i proživeli sve to. Fali prikaz konteksta, prikaz perioda 90-ih, i na taj način zauzeo bi se određeni stav. Prikazana je drama jedne porodice, kroz koju gledaocu čak i bude žao zbog svih dešavanja, a možda ne zna da je ta porodica aktivno učestovala u tome da dođe do građanskog rata, da smo preživeli sankcije, bombardovanje… - kaže Lalić za TV Pink.