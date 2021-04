JELENA MILIĆ: Ovo smo mi

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Znate li vi onaj vic kad uspaničeni šalju kablove u Vašington i okolinu da SSSR farba mesec u crveno? Anyhow, Regan i Co mrtvi ladni. Kablovi i dalju stižu, ofarbali ¾ u crveno. Ništa, Čarli Vilson snabdeva mudžahedine raketnim bacačima preko saudijaca i izraelaca, objektiv se nije dosetio sa ili beznaočara. Pisači kablova u paranoji, predsedniče SSSR ofarbao CEO mesec u crveno! „Uzmite belu farbu i napišite Coca-Cola.“

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas 5. aprila 2021. se sa ministrom spoljnih poslova Republike Kipar Nikosom Hristodulidisom. Dok ja ovo pišem, a možda i pre nego što se objavi, predsednik Vučić sastaće se, u istom danu dakle, i sa ministrom spoljnih poslova Republike Grčke Nikosom Dendijasom. Kipar ima UN issue, ni Kipar ni Grčka nisu priznali Kosovo. Da li je Karanovićka izvukal serju živa nisam. Šta kaže Fila koliko je maknuo pokojni premijer Đinđić?

Bilo je i zanimljivih unutrašnjih dešavanja u Turskoj. Od želje-politike dobrih odnosa sa svim svojim turbo različitim susedima, Turska je blizu da je i Ameri, a ne samo NATO, kanseluju. Grčka je ponovo in Amerima, fala bogu. Predsednik Vučić i ministri obilaze infrastrukturne radove koje izvode CCCC. Preko Srbije i Severne Makedonije, zemlje članice NATO, uz pomoć Mini Šengena povezujemo inicijativu Tri mora sa četvrtim i petim i šestim…. Srbija i do Jadrana sa Gospodinom Abazovićem, a ne Dritanom četnikom kako ga kandić-bajrovići zovu. Čeda čeka stav. Kandić i Bajrović kanselovani.

Pašić možda nije uzeo u obzir Amere kad je antanti onomad rekao ne, nisu još bili toliko zauzeti svetom treba mu oprostiti. Aleksandri sa EON su bili velikosrpski hegemonisti. Vilson reako šta je imao 1918. a onda su još SAD pobedile i u WW2. Ali Tito i Latinka su bili pametniji. „Emanciptori.“ Da mi je malo holandske emancipacije. Ne, da mi je malo italijanske emancipacije, iz keca u EU i NATO, a mi iz pobede u dva svetska rata sa Amerima zajedno- u komunizam!

Može nekom da se sviđa ili ne sviđa Podgorička skupština onoliko, ali ako je kanseluješ, kao Putin sporazume sa Ukrajinom o nuklearnom razoružanju, kanseluju tebe bez obzira što si ti ušao u NATO. Počne ulazak NATO u Crnu Goru, konačno.

Ne, nije Inicijativa Tri mora nikakav američki odgovor na kineski Pojas i Put već zdrava pamet i slike iz svemira. Maršalov plan je itekako pomogao infrastrukturnu koheziju zapadne Evrope onomad. EU i NATO proširenja u međuvremenu su u zajednicu uveli i žrtve balansa velikih sila posle WW2, koje su pripale Varšavskom paktu. Razlika u gustini mreža, energetskih, informatičkih, saobraćajnih, vodenih, železničkih, između istoka i zapada a ne samo između razvijenog severa i juga Evrope, je fascinantna, a potrebe za brzim prebacivanjem vojske, spasilaca, opreme, vakcina i oružija po kontinentalnoj Evropi i istočnom Mediteranu sve veća. Rusi su se namerili da Odesi odseku vodosnabdevanje a i opasno krše pomorska pravila u Kerčskom zalivu.

Samo što to Albin Kurti još nije shvatio, pa kaže ne trebaju nam saobraćajnice. Sad, kako će se levičar i maoista slagati sa familijom nove ministarke spoljnih poslova privremene adminsitrcije u Prištini biće zanimljivo gledati. Kako kažu ovi kritičari administracije Gospodina Abazovića- napravili vladu preko FB stranice naši u svijetu. Vučić sve bolje shvata, a vi se zabavljajte s Porodicom.

Prošle nedelje vrh Srbije, i civlni i vojni, imali su sastanke sa zamenicom pomoćnika američkog ministra odbrane Laurom Kuper. Naglašen je značaj jačanja vojne saradnje i najavljene su skore zajedničke vežbe. Gospođa Kuper je zimus na NATO WEEK, prestižnoj CEAS međunarodnoj konferenciji tada održanoj pod sloganom OVO SMO MI, rekla da SAD čekaju Srbiju da kaže kako jačanje saradnje treba da izgleda.

Logistika je in, lako je zaključiti iz komunikea od prošle nedelje. Odličan izbor. Da Laura Kuper bila je sagovornik na velikom međunarodnom skupu, sa predstavnicima više ministarstva autokratske Srbije, koji je promakao „nezavisnim“ medijima, relativizovan od redakcija Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa, o BBC i DW da ne govorim. Samo neki grozni Tanjug prenosio sve. Kad kažem prenosio sve, mislim i da kaže da su sagovornika intervjuisali dok je ujedno bio i učesnik CEAS skupa. Glasu Amerike i N1 je to ili nebitno ili smo bili kanselovani zbog stava o Kosovu. Toliko o medijskoj slici u Srbiji. NATO, Republika Srbija i Ameri nas, BTW, nisu kanselovali.

Nju Jork Tajms, legasi mediji generalno, i Bajdenova admisnistracija su se takođe delegitimisali u poslednje vreme, kompjuter apsolutno može biti Hanterov, gde je isplivao Cvijan. Bitka protiv dezinformacija pretvorila se u legitimizaciju pristrasnosti, subjektivnosti i tendenciozne ćoravosti. Bitka za tuđe stavove o željenom ishodu pregovora Beograda i Prištine polako krnji i reputaciju izveštaja o stanju ljudskih prava i napretku Srbije. Kad se u Izveštaju EK spomene da se predsednik Vučić video i koliko puta sa Sijem i Putinom, ali se ne spomene da se video i sa predsednikom SAD, ma ko to bio, nešto opasno nije u redu. Kad Vojni sindikati dobiju pažnju Tanje Fajon, to je OK. Zaštitu zbog „ugroženosti“ to je već zabrinjavajuće, ako je navodna ugroženost poziv na neustavno delovanje pripadnika oružanih snaga i bavljenje politikom iako zakoni kažu NE. Ili sa ja tu vladavinu prava skroz pogrešno shvatila.

I NATO je prošle nedelje bio gori Manuel iz Barselone od mene. Za najave izgradnje baze KBS u južnoj Mitrovici- obratite se predstavnicima privremenih organa u Prištini. Upravi vodovoda. Posle ćemo da slušamo kako je javna diplomatija Srbije najslabija karika u Individualnom planu partnerstva Srbije i NATO. Zapadno puzajuće kršenje Rezolucije SB UN 1244, sad je sve po principu švedskog stola uzimam KFOR jer mi treba NATO mandat, ali ne dam korekcije administrativne linije piše u 1244, i obećanja datih posle potpisivanja briselskog sporazuma su u punom jeku.

Vašingtonskim sporazumom predviđeni su i mogući infrastrukturni projekti sever jug, jug Kopaonika, Raška i to ka južnoj Mitrovici. Preko severa Kosova. Zajednice srpskih opština, koja bi mogla imati ovlašćenja i o reagovanju u vanrednim situacijama, pa i o investiranju i korišćenju regionalne infrastrukture, nema ni od korova. Srbi sa Severa se spominju samo kao neki taoci Srpske Liste i Vučića.

U realnosti, dok ih s brda gleda KBS, Kurti ne da da Srbija investira infrastrukturno na severu Kosova. Vučić nije ni Milošević ni Pavković. Srbija 2021. nije Srbija devedesetih. Niko ne namerava da tenkovim ide na Albance sa Kosova. Guri je u studiju, ne u lancu komandovanja. Ali ne može nas više ni Kurti držati u šaci no stop-šuma se krade, zemlja se trese, požari gori od korone ni dokazima o PCR testu na granici ih ne možeš zaustaviti. A Srbija sarađuje sa Amerima. Nije CEAS za Draškovića, već za Vučić pravio NATO WEEK sa izložbom o misiji Helijard u prelepoj palati Srbija. I nije Helijard samo „čiča Draža“, a nije ni „Čiča Draža“ samo „četnici su sve klali i devedesetih“, pu, pu šta će izložba tu. HELIJARD SMO MI.

Srbija 2021. godine ne sme dozvoli da bude Srbija bude kao Miloševićeva onomad. Tad se nije znalo ko kome komanduje, slušajte Lazarevića sve vam kaže u nakaradnom kontekstu. Nije se znalo čiji je mandat za šta, ko povlači a ko gomila vosku na Kosovu, gde je demokratska kontrola sistema bezbednosti, ko ubija kosovske civile ko ih asanira a ko vozi u Batajnicu, dok javnost tek pojma nije imala. Bombardovana i od NATO i RTS i BBC, služena hiperinflacijom i ratištima i ratnicima.

Srbija devedesetih ima lufta da se „izgovora“ big time. Nije bilo pametnih telefona, i zemaljski bili počupani, nije bilo ni UM i NewMax da nas „objektivno“ informišu. Da, glasalo se većinski za Miloševića, ali Milošević baš nije jasno govorio- odoh da činim genocide o Srebrenici. Ja pojam nisam imala šta je sa Karadžićem šurovao a šta nije. U njegovim ustavima nije na to ukazivalo, tako da ne serija Porodica ne opisuje ništa i nikoga. Ona je potkusrivanje. Bajrović kanselovan. Opet.

Ja kanselova i roze još onomad, a ponedeljak je. Vuka Draškovića kanselovala još osamdesetih. Odoh da kupim belo. Farbu. I da slušam večeras kako su stigle kineske vakcine. Dobrodošle. A Karl Bilt kad ugleda bilbord u Srbiji koji promoviše NATO WEEK- OV SMO MI, ugleda. Informerov je ugledao, eno ga i u SZO za nagradu.