I KONJE UBIJAJU, ZAR NE?

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Kažu da se Golda Mejer jednom izlanula i optužila Mojsija da je vucarao Jevreje svuda po Africi i Bliskom Istoku i ostavio ih na jedinom mestu gde nema nafte.

U Tel Avivu i drugde živo, vakcinacija daje rezultate, padaju optužbe za korupciju, ima i radikalno zatucanih i progresivnih, ali Izrael je jaka i moćna demokratija. A nisu loši ni sa Amerima. Jedna od najboljih stvari koja se desila Srbiji, zahvaljujući Vučiću, u poslednjih par godina je i približavanje Srbije SAD preko Izraela i moćnog AIPAC u SAD. Izrael je odnedavno, sitnica koju poznavaoci dezert varijante ne znaju, pod Centralnom komandom, a nova ministarka spoljnih poslova Kosova reče ambasada će biti tamo gde Ameri kažu. Karl Bilt na aparatima i u SZO.

Bahrein, mala golfsko-zalivska zemlja takođe nije bogata naftom. No, kako kažu trgovci nekretninama, lokacija, lokacija i samo lokacija. Bahrein je, kad pogledate mapu desno gore ka istoku okružen Avganistanom, koridori su resurs, a levo gore ka zapadu Iranom. Ameri se povlače iz Avganistana, pokušavaju bar, a pokušavaju i da se vrate u pregovore sa Iranom o kontroli nuklearnog programa. I jedna i druga odluka su donesene za vreme Trampove administracije, kad su u Vašingtonu potpisana i dva za nas bitna sporazuma, SAD -Srbija i SAD-predstavnici privremenih institucija KiM. Najmanje komentarisana tačka tog sporazuma je onaj deo o saglasnosti o razmeni podatka u putničkom avio saobraćaju sa američkim agencijama koje ih vode. One su dosta “detaljnije” od evropskih, BTW. Teroristi kako hoće, ali Srbija se mudro institucionalno povezuje tako da sa sebe skine odgovornost za nedajbože.

SAD su Bahrein 2002. godine proglasile za glavnog ne- NATO člana SAVEZNIKA. U sklopu čuvenih Abrahamovih sporazuma, velikog spoljnopolitičkog uspeha Trampove administracije tek će se videti, Bahrein je 2020. godine priznao Izrael. U Koaliciji je za borbu protiv ISIS, u misiji u Avganistanu, ali i u novim formama udruživanja sa Amerima za zaštitu sloboda pomorskog saobraćaja, što se za Iran, Kinu i Rusiju baš i ne može reći.

U Srbiji je u poseti visoka delegacija Bahreina. Poseta se poklapa sa juče spomenutom strateški važnom novouspostavljenom trilateralom Kipar-Grčka-Srbija, i deo su istog geopolitičkog procesa u kome se Srbija za sada odlično snalazi i nadam se gradi poziciju za što bolji eventualni sporazum o novom statusu Kosova.

Oh da, dok slušamo iz studija o desert varijantama šara malog Miloša da spomenemo i jednu sitnicu koju studio previde ili ne naglasi dok su komentarisali pokaznu vežbu opreme, naoružanja i sposobnosti. U Bahreinu je i sedište američke Pete flote. Miloš Veliki

Evo još jednog delića slagalice o kome nećete mnogo čuti u izveštajima Stejt dipartmenta (on je bar formalno samo o ljudskim pravima pa hajde…) i Evropskog parlamenta koji pretenduje da ima i elemente geopolitičnosti, a nisu se pretrgli ni u onom Evropske komisije, o napretku Srbije. Malo šta od gore spomenutog, a o ovome što tek sledi da ne govorim, ćete čuti i od lokalnih navodno pro-EU nastrojenih opcija svih formi grupnog udruživanja i merenja stepena jačanja autokratije u Srbiji i kineskog i ruskog uticaja.

Predsednik Vučić je tokom posete visoke delegacije iz Bahreina, koju predvodi šeik Naser bin Hamad bin Isa Al Kalifa, izaslanik kralja Bahreina, zadužen između ostalog i za nacionalnu bezbednost, najavio i otvaranje ambasada i avio liniju Beograd - Manama. Pitajte Bečlije, iz vojno nesvrstane Austrije, koliko se para namlate od turizma i usluga od američkih trupa koje zuje tamo vamo, ka Ukrajini na primer. A Putin? Pa i on mlati pare od Amera za koridore ka Avganistanu, tako da ne može da zvoca.

I šta još ima novo, što oni zabavljeni time šta im serviraju majstori ceremonija sa ili bez naočara, iz United Media, NewsMax Adria ali i oni fokusirani samo na pojedine teme, poput organizovanog kriminala i korupcije i šverca oružija (Izdrži Čarli, nije bitno da li će Marinika da shvati.), bez uvida u širu sliku neće primetiti.

Podrška za Istočno-mediteranski gasovod (EastMed) koji će transportovati gas iz rezervi u jugoistočnom Mediteranu ka Grčkoj i dalje ka Evropi raste kada se pogleda broju uključenih i zainteresovanih zemlja. Inicijalno ustrojena izraelsko-grčko-kiparska (BOLD, a setite se i juče ko je bio u Srbiji IZRAELSKO-KIPARSKA-GRČKA) alijansa koja promoviše ovaj projekat dobila je nove partnere- Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, Srbiju i Severnu Makedoniju. Ministri energetike ovih zemalja su prošle nedelje poslali pisma podrške za EastMed evropskoj komesarki za energiju Kadri Simson. Razvijaju ga Grci i Italijani, biće oko 1470 km dugačak. Ameri su pomerali linije mapa iz Sevilje nešto pre toga, da smire i Turke, i Kiprane i Grke.

To što „njini“ obrate pažnju samo na ministra Selakovića kad vodi goste na šljivovicu je njihov problem, ali ministar Selaković se upravo vratio iz važne posete Italiji. Italijani, priča se imaju veze sa Šestom flotom. Grci, spominjasmo ih ovde, dogovoriše se sa Amerima nedavno, isto pod Trampom, o nekim novim lukama koje će koristiti i američke oružane snage, ili ih dok ovo pišem raščišćavaju i omogućavaju a šire korišćenje. Tri mora ka četvrtom i petom, a i ka Jadranu s druge strane. A prođoše i izbori u Bugarskoj.

Pre mesec dva kad je predsednik Vučić bio u Bahreinu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da „spašava jadnu ErSrbiju“ kako su nas nezavisni i inkluzivni obaveštavali, upala mi je u oko jedna neobično velika slika, duplerica, u jednom od novih tabloida-dva prelepa konja i potpis -I KONJI SE IGRAJU, ZAR NE. Slučajnost?

U knjizi I KONJE UBIJAJU ZAR NE? Horasa Mekoja iz trideset i neke i fenomenalnom filmu Sidni Polaka iz 1969, nesretnici se u vreme Velike depresije u Americi bore za nagradu od 1500 dolara u bolesnom plesnom nadmetanju do iznemoglosti. MS, master of the ceremony, je naravno originalniji od režisera i produkcija farmi i zadruga, i njihovih melos estrada tabloidnih postprodukcija. Zaplet je delom i u tome, da li nekad iz samilosti treba nekog odstraniti, kao konja kad polomi nogu i više nije nizašta. Dalje ne znam, ni čiji je tabloid gde videh one konje, ni ko je skinuo naočare. Šešelj je juče bio na Slavija Info (Da li je sad Šešelj kredibilan sagovornik i izvor za direktno i NewsMax Adria i United Media, kad već Šarović jeste, pitam za drugaricu koja gleda Slavija Info.) jutros je na Hepiju opet delio knjige sa bizarnim naslovima, Marić se cerka. Nema tog scenarija koji nas može ogrditi više nego mi sami, a sve mali emcee do malog emcee.

Ko koga kanseluje ne znam, niti znam da li želim da znam, odavde se bolje vidi povlačenje iz Avganistana i volja za približavanje SAD. Predsednik je sinoć na PINK rekao da više Hagu neće isporučivati, što se mene tiče neka i Gurija u studiju, malo nek sad OVK i Co „komemorizuju u kulturi sećanja“ i nek Kosovare malo stave na tapet, prođe dvadeset godina grejs perioda! Pomreše i svedoci i žrtve i familije, kad već nema zapadnih grantova za „prevazilaženje srpskih ratnih trauma kroz umetničko izražavanje“.

Ovo sa Bahreinom i EastMed je odlično. Ako EU ne vidi koliko je ovo usaglašavanje sa njihovom neusaglašenom politikom, a i vrlo korisno može biti za njih u predstojećem turbulentnom periodu kad južno krilo NATO konačno dođe u fokus novog samita letos, nadam se da bar Bajdenova administracija i neke NATO članice vide. Manamanamnaa, manama, manmanmaaaaa, manama, manamannnaaa, manama…..