Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da će uskoro sa čelnicima Grada Beograda razgovarati o tome kako da osnažimo domaćine u 139 sela na teritoriji Grada Beograda.

- Ideja je da imamo jak i efikasan „zeleni prsten“ oko srpske prestonice, koji će redovno i efikasno proizvoditi i snabdevati svežim i zdravim namirnicima ne samo tržište Beograda, već i druge gradove Republike Srbije. Podsetimo, još je knjaz Miloš oko Beograda doseljavao povrtare i podsticao razvoj poljoprivrede“ – istakao je Krkobabić u Novom jutru Televizije Pink.

Krkobabić je najavio da će za oko nedelju dana biti raspisan četvrti po redu konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za pomoć zadrugama na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Prem njegovim rečima, planirano je da bude dodeljeno pola milijarde dinara, a da se očekuje da 50-60 zadruga dobije bespovratna sredstva za nabavku opreme i mehanizacije, zasnivanje osnovnog stada krava, koza i ovaca, kao i za višegodišnje zasade u voćarstvu i vinogradarstvu.

Kako je istakao ministar, takozvane stare zadruge, osnovane do kraja 2016. godine, moći će da konkurišu za dobijanje do 15 miliona dinara, a novoosnovane do 7,5 miliona dinara.

Krkobabić je dodao i to da se očekuje da će ove godine biti stvoreni uslovi da mogu da konkurišu i zadruge sa teritorija Grada Beograda, kojih ukupno ima 285, od čega su 67 zemljoradničke.

Krkobabić je najavio i program dodele praznih kuća, kojih u Srbiji ima oko 150.000.

On je naglasio da će kuće sa okućnicom, koje će Ministarstvo za brigu o selu otkupljivati i u saradnji s lokalnim samoupravama dodeljivati zainteresovanima, namenjene su, pre svega, mladima koji žive u zajedničkom domaćinstvu i žele da se osamostale i imaju svoj krov nad glavom. Krkobabić dodaje da će kuće biti dodeljivane još i stručnjacima – agronomima, veterinarima, lekarima, tehnolozima... za koje će država, kako je rekao, nastojati da obezbedi i stalno zaposlenje, dok treću grupu čine ljudi iz gradova i odluče da se bave poljoprivredom i žive u selima Srbije.

Krkobabić je naglasio da će jedan od strateških prioriteta Ministarstva za brigu o selu biti da selo, najzad, „smestimo“ u zakonske okvire i ustanovimo novu teritorijalnu organizaciju u kojoj će centralno mesto imati seoska opština gde će ljudi moći da se dogovaraju, planiraju i odlučuju.

Ministar Krkobabić rekao je da postoji 4.700 sela i istakao je da je važno da se vrati pojam nekadašnje seoske opštine.

- Cela priča ide ka tome da selo smestimo u zakon i da ga zakon prepozna i da vratimo pojam nekadašnje seoske opštine – rekao je Krkobabić za Pink.

- Treba da menjamo zakon o teritorijalizaciji Srbije, on je star, da uradimo neki novi model i prikladniji – dodao je Krkobabić.

Poenta je, kako ističe, da lokalna zajednica, ljudi, mogu da se dogovaraju, planiraju i samostalno odlučuju.

- Onda mogu svoje probleme najbolje da rešavaju, da im te probleme ne rešava neko drugi, udaljen u nekoj varošici ili gradu – ističe Krkobabić.

Krkobabić objašnjava da je važan odnos urbanog i ruralnog dela zemlje i kako napraviti to partnerstvo.

- Puno ljudi je došlo iz sela, stvorili su po gradovima manje-više sve ovo što imamo i poenta je da se deo tog profita, zarade vrati nazad tim ljudima. Da se napravi transfer iz urbanih delova u te seoske sredine – naglašava Krkobabić.

Ministar je rekao da je o svemu tome razgovarao sa predsenikom Aleksandrom Vučićem, jer se suočavamo se velikom depopulacijom sela.