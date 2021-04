'Marinika Tepić je zloupotrebila gostoprimstvo Policijske uprave u Jagodini i tajno direktno prenosila ulazak u policijsku stanicu i razgovor'

Marinika Tepić laže. To i nije neka vest, pošto je već postala svakodnevnica. Na svojoj Fejsbuk stranici pod naslovom ''Uživo iz Jagodine'' dotična gospođica je napisala da su nju i njene istomišljenice iz Jagodine, a ima ih ukupno tri, danas u Jagodini dočekali Palmini tigrovi, navodi se u saopštenju informativne službe Grada Jagodine.

Gospođice Tepić Vi niste dostojni da Vas bilo ko dočeka, a kamoli članovi jednog od najboljih sportskih klubova na svetu koji su za svoju državu i svoj grad osvojili stotine svetskih i evropskih profesionalnih i amaterskih medalja i zahvaljuući kojima se himna Republike Srbije slušala na svim meridijanima, navodi se u saopštenju

Vi bi hteli da je to tako, ali nije. Niti su vas dočekali Palmini tigrovi, niti neki vikači, kako ste napisali, niti bilo ko iz vladajućih stranaka iz Jagodine, već, koliko smo mogli videti, nekolicina iz nekih grupa građana, koje imaju odbornike u Skupštini grada Jagodine. Umesto što idete po Srbiji i lažete da neko nekog zloupotrebljava, Vi ste gospođice Tepić ti koji zloupotrebljavaju, pa ste čak putem vašeg Fejsbuka direktno prenosili i dešavanja iz policijske stanice u Jagodini, odnosno razgovor sa nadležnima, što vam ne bi dozvolila nijedna policjska stanica na svetu, dodaje se.

Pitajte Vašu Tanju Fajon i slične da li je to moguće u njenoj Sloveniji ili bilo kojoj drugoj državi Evropske unije ili bilo gde na svetu. Zloupotrebili ste gostoprimstvo Policijske uprave u Jagodini i tajno direktno prenosili Vaš ulazak u policijsku stanicu i razgovor. Toliko o zloupotrebama. Da li ste to i Vi nastavili kao i Vaš partijski šef, koji je zlouptrebljavajući svoju političku funkciju zaradio milione i milona evra na sekundama građana Srbije putem Javnog servisa i drugih medija.

Gospođice Tepić, umesto što lažete i zlopotrebljavate, bilo bi lepo da kažete vašim istomišljenicama u Jagodini, a ima ih tri, da u Skupštinu grada Jagodine, kao i sve ostale parlamente ulaze odbornici koje je narod birao na izborima na osnovu dela i rezultata, a to znači da Vi i vaše istomišljenice nećete imati tu čast, jer nemate ni dela ni rezultate, već imate samo želju da svađate i manipulišete i hoćete tako da dođete do para kao i vaš partijski šef. Nema više lupanja u šerpe i lonce gospođice Tepić, prošla su ta vremena. Građani hoće radnike, vizionare, one koji stvaraju i pomažu, a Vi niste na toj listi.