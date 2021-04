"Neka zamisle građani u kakvoj bismo bili situaciji da su oni danas na vlasti, ne bismo imali respiratore, bolnice, sanitete... Država je u njihovo vreme funkcionisala po principu tajkuna, pravljeni su zakoni i uredbe tako da oni dobiju sve, a država je dovedena do bankrota. Šta oni znaju o vitaminima, nisu vitamini sekunde da se tako kradu", kaže ministar zdravlja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre nekoliko dana poklon paket države penzionerima, a koji se sastoji od vitamina i minerala. Pojedini mediji objavili su da je nabavka vitamina i minerala sprovedena bez javnog poziva ili tendera i da su vitamini kupljeni od firme „Goodwill Pharma“ iz Subotice, u većinskom vlasništvu istoimene kompanije iz Mađarske.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da su ovo objavljivali, ne pojedini mediji, već pripadnici bivšeg režima, „Marinika Tepić i njen nalogodavac Dragan Đilas“.

- Oni se već par dana bore da naši penzioneri ne dobiju vitamine i nešto što je Vučić procenio da im pripada. Struka se složila da je ovo nešto što treba da se uradi. Nije poenta u nabavci, znaju i oni da to nema veze sa nabavkom. Ovde se radi o ljudima koji komentarišu vitamine, o ljudima koji su bili na vlasti, a za to vreme nisu izgradili nijednu bolnicu, koji nisu kupili nijedan sanitet, koji nisu lečili nijedno dete od teških bolesti. To su ljudi koji su naše ljude maltretirali da na gama nož idu u Tursku. Setite se afere „Jucit“ gde su otišli milioni, a sanitetska vozila nisu nabavljena. I sada ti ljudi pričaju o vitaminima – kaže ministar.

Zapitao je u kakvoj bismo situaciji bili da su upravo ovi ljudi danas na vlasti.

- Ne bismo imali respiratore, kliničke centre, sanitete, bolnice... Da li ste već zaboravili kako je sve izgledalo u njihovo vreme? Sećate li se kako su se vakcine nabavljale? Preko šest posrednika! A, oni su veliki stručnjaci, pa bi da se Marinika Tepić pita, morali da imamo referendum o vakcinama! Setimo se da su oni i njihove firme tada bili bogatiji, a da je država bakrotirala. Država je funkcionisala po principu tajkuna, i bilo je važno napuniti njihove džepove – kaže Lončar za „Novo jutro“.

Dodaje da „vitamini nisu sekunde pa da se na njima krade“.

- Sve se brzo zaboravi kada pređete na bolje, ali njihovo vreme ne sme da se zaboravi. Kako ih nije sramota da pomenu zdravstvo jer za njega ništa nisu uradili, a sada su kao zabrinuti za vitamine. O čemu se radi? Nemaju ideju, ne mogu da izdrže i sada čoveku iz Mađarske broje krvna zrnca i povezuju ga sa Vučićem – kaže Lončar. Dodaje da je reč o čoveku koji radi u Srbiji i našoj državi plaća porez, a verovatno ni sami ne znaju zašto im smeta.

- Vučić nema nikakve veze sa tom firmom. Ovo je bila Vučićeva ideja, a mi u Ministarstvu zdravlja smo sproveli celu proceduru. Ako nešto nije urađeno kako treba, postoje nadležni organi i tužilaštvo, neka prijave i nadležni će to da ispitaju - naveo je Lončar.

Kako je najavio, penzioneri će od ponedeljka dobiti prvih 300.000 paketa vitamina i naglasio da je nabavka vitaminskog paketa sprovedena u skladu sa svim zakonskim procedurama.

Lončar je rekao da je nabavka sprovedena tako da penzioneri što pre dobiju vitaminske pakete i da je Ministarstvo, kako bi nabavilo dovoljnu količinu vitamina, angažovalo devet proizvođača - Slaviamed, Farma Novu, Proton System, Esensa, GMZ Ervamatim, Galeniku, V&B, Par Pak i Goodwill Pharma.

Ministar je kazao da je prvo kontaktirao najvećeg proizvođača u Srbiji - Hemofarm, ali da mu je direktor te kompanije Roland Zelinger rekao da im se više isplati da poklone količine koje trenutno imaju, nego da ulaže u proizvodnju vitamina.