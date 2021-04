VLADIMIR ORLIĆ: Najveći deo silnih miliona Đilas je uzeo kada je zajahao Beograd

Kada god se žuti tajkun Dragan Đilas lati Beograda, reč je samo o klasičnom povratku na mesto zločina. Najveći deo svih onih silnih miliona koje je nagrabio iz tuđih džepova, besomučno pljačkajući narodne resurse, da bi ih potom sejao po tajnim računima od Mauricijusa, preko Amerike, do Hongkonga - Đilas je uzeo upravo u vreme kada je zajahao Beograd. Izgleda, rado se seća tog vremena i ponovio bi sve, samo ako se ukaže prilika - rekao je Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Njegov je suštinski problem što se tog vremena sećaju i – svi ostali. Pa tako, čim Đilas počne nešto da bunca na temu vrtića koje roditelji ne plaćaju, ljudi se odmah sete kako je Đilas te vrtiće naplaćivao duplo. A mesta nije bilo, za više od 20 hiljada mališana. Samo je dranja kože sa leđa roditelja – bilo. Kad Đilas pomene porodilje i penzionere, ljudi se prvo sete da je i porodiljama i penzionerima ostao dužan na milione evra, pa ih je tek nakon što je Đilas oteran savesna gradska vlast u potpunosti isplatila. Nije bahatog tajkuna bilo briga ni za te ljude. Bio je zauzet preprodajom sekundi. Čim danas Đilas zausti o zdravom obroku za đake, ljudima pred oči dođe slika pola miliona roditelja koje su on i njegov kartel ostavili bez posla – a njihovu decu bez ikakvog obroka. Samo o sebi je brinula žuta banda, sve letujući na Mauricijusu - jer je „zdravo“. A i obroci su tamo lepi. Pa kad Đilas izusti reč „most“, već se svi refleksno uhvate za novčanik. Sete se ljudi stotina miliona evra narodnih para uzetih na samo jednom mostu u vreme Đilasovih lopova, i prođe ljude jeza. Vide već kako te pare lete negde put Švajcarske. Kad, na kraju, Đilas još pomene „domaće firme“, pošten svet više ne oseća ništa drugo sem gađenja i gneva. Jer ljudi znaju, pamte: ceo Beograd je tada pohlepni, večito nezasiti lopov, pretvorio u – svoju privatnu firmu. I sada to isto ljudima nudi ponovo? Stvarno?

Ono što Đilas i ekipa sa platnog spiska u njegovoj firmi, tragično zaglavljeni u prošlosti, očigledno ne razumeju, je - da su se i Beograd i Srbija nepovratno promenili. Dok čistimo sve ono što su oni upropastili, gradimo sve ono što su nam oni oduzeli, podižemo standard svakom čoveku i svakom detetu stvaramo razloge da svoju budućnost vidi ovde – nikome više ne pada na pamet da se vraća u vreme pljačke, otimačine, neznanja i bahatosti preko leđa naroda. NJihovo je prošlo. Neće to promeniti ni pretnjama nasiljem, odmazdom, revanšizmom, šišanjem žena do glave... Narod ih se ne plaši. I spreman je na svakim izborima to da im pokaže.

Nemaju Đilas, Marinike Mauricijus, živopisni prada manekeni iz Hongkonga i slični više šta da traže ni u Beogradu, ni u Srbiji. Možda da probaju u Švajcarskoj, na primer: tamo ih još ne znaju, a i za njihove finansije su učinili značajno više - saopštio je na kraju Orlić.