KARLA DEL PONTE OTKRILA ŠOK DETALJE: Isporučivanje Miloševića Hagu slavili smo uz vino, nije bilo baš neko dobro!

Kada je bivši predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević 2001. prebačen u Hag, rukovodeći ljudi Tribunala slavili su uz vino. To je svojevremeno otkrila nekadašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte.

Del Ponteova je, naime, pre nekoliko godina za TV produkciju agencije Sensa detaljno opisala kako je tekla operacija prebacivanja Miloševića u Hag 28. i 29. juna 2001. godine.

- Bilo je važno da uspostave (srpske vlasti - prim. ur.) kontakt s nama kako bismo mogli da stupimo u vezu sa NATO i vidimo kako će se to obaviti. Naravno, sve vreme operacija je čuvana u potpunoj tajnosti. Ali bili su to vrlo napeti trenuci jer se do poslednjeg časa, dok on stvarno nije bio u helikopteru, nije znalo da li će operacija uspeti.

Moglo se, na primer, dogoditi da odbije da uđe u helikopter. Bilo smo, dakle, u telefonskom kontaktu sa Beogradom, a tamo su bili i naši ljudi, koje smo poslali da prate šta se događa. I sve je dobro prošlo - otkrila je svojevremeno Del Ponteova za agenciju Sensa, a ovih dana je na to podsetio portal RTS.

Ona je potom opisala i kakvo je raspoloženje vladalo u Tribunalu nakon što je u pritvorsku jedinicu smešten Milošević. - Sećam se da smo bili ovde (u Tribunalu), slavili smo, otvorili smo bocu crnog vina, koje čak nije bilo ni dobro, moram priznati, i pili smo iz papirnih čaša. Bio je to, na izvestan način, trenutak olakšanja nakon velikog posla koji smo obavili - navela je Del Ponteova.

Poruka od premijera

Otkrila je takođe i da je dan uoči Miloševićevog hapšenja bila u Skoplju, te da je sve vreme bila na vezi s tadašnjim srpskim premijerom Zoranom Đinđićem.

- On me je pozvao i rekao da šalje jednog svog pomoćnika da mi prenese novosti. Došao je iste večeri i rekao mi: "Sutra ćemo uhapsiti Miloševića." Sećam se da mi je rekao da za to zna samo troje ili četvoro ljudi, ali da će stvar biti obavljena - rekla je ona.