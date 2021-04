JELENA MILIĆ: Počeo rat bre …

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Jel znate onaj kako je izgledao bugarski kosmički program za vreme SSSR-a i hladnog rata? Mitke, nahrani kučići ne diraj dugmići.

Na početku vakcinacije u Srbiji jedan strani novinar šerovao je na TW simpatičan štos. Drug mu se vakcinisao kineskom vakcinom pa čekaju da vide da li mu se jede slatko-kisela hrana. Doživeo je lekcije woke idiota, sa skrivenim regionalnim agendama, tipa da li ti znaš da je „normalizacija stereotipa bila uvod u Holokaust“. I kid you not. Što se mene i politički korektnih viceva tiče, u slučaju Bugarske i Bugara the joke is on me. Eno ih u EU i NATO.



Bugari su ovih dana opet u mom medijskom kosmosu VIA ogromna afera koju su češki zvaničnici juče obelodanili. Tvrde, naime, da GRU jedinica 29155 stoji iza eksplozije u češkom skladištu municije od pre par godina kada su dva radnika poginula. Krenulo se sa proterivanjem diplomata big time, danas bi češke vlasti i zvaničnike EU i NATO trebalo da informišu o saznanjima. Srpski mediji, i jedni i drugi, još glasno ćute. Kakav naslov za tekst na Radiju sloboda Evropa zato: Recept za špijunski skandal: Češka eksplozija, ruski agenti i bugarski trgovac oružje.

Milićka naravno odmah gleda ima li tu kakva rusko-srpska veza a pogotovu ruski uticaj mimo zvanične politike Srbije. Zašto bi mi bili izuzetak? Pre nego što sam zaludna počela da povezujem pevaljke, radio stanice, telohranitelje i portale, probala sam jednom da povežem stvari oko Paraćinske fabrike stakla. Nisam daleko došla, privatizacije, otpuštanja, registri, pozjamice, trgovci oružijem, nadzorni odbori…. Zapamtila sam da je Cvetan Vasilev koga Bugari traže a Srbi ne isporučuju važan te da ga je Emilijan Gebrev, bogati bugarski trgovac oružijem, oduvao tipa nisi moj poslovni partner, kad je Vasilev tvrdio da dovodi investitore dok je muzao pare iz staklare. Ima i ruska veza, zar ste sumnjali. Ko kome duguje koliko za gas koji je staklara koristila i preko koga. Ima i partijskih trvenja tu i međupartijskih naravno. Staklo je opet in materijal u Srbiji, vakcine se ne mogu držati u plastičnoj ambalaži.

Stvar je bila lakša sa „slobodnom bugarskom novinarkom Dalijom Gajtandžijevom“ inače „pouzdanom izvoru“ Marinike Tepić, Danasa, i Co oko afere Krušik. U mom analitičkom svetu Army Watch je ispostava G.U. je glavna vojno obaveštajna agencija ruskog generalštaba oružanih snaga, ali se češće i dalje koristi stara skraćenica GRU. Resurse i pristup koje je Gajtandžijeva imala kao „slobodna“ novinarka bili su takvi da je prkosila zakonima fizike, uspevala je toliko da pokriva sirijsko ratište i druge egzotične destinacije da sam se pitala da li je istovremeno bila na dva mesta. U GRU resurse dočim uopšte ne sumanjam, mada su postali vrlo aljkavi i alavi. Daju na primer tablice privatnih kola da bi imali parking za DŽ, pa ih Belingact povata kroz open source data istrage. BTW, mali svet, Gajtandžijeva je novinarsku karijeru gradila i u nekoj bugarskoj TV koju je valjda Cvetan držao. Čujem ovih meseci da i United Medija solidno kupuje televizije po Bugarskoj.

Od sinoć živa opet nisam, a obećah i priču o najnovijim američkim sankcijama Rusiji, trolovah se sama opet. Oni koji su objavili da GRU stoji iza eksplozije u Češkoj povezuju sad spomenutog bugarskog trgovca oružijem Gebreva i njegovo trovanje u sred Sofije od pre par godina u kontekstu GRU „turističkih poseta“ Solzberiju u Velikoj Britaniji, kad se gle slučajnosti potrovaše od novičoka Skripali. Mazanje kvaka je, BTW, MO u oba slučaja. Gebrev inače tvrdi da nije izvozio u Ukrajinu, da je to bila operacija konkurencije da se on ocrni u ruskim krugovima, pa su onda Rusi, pogrešno informisani, probali da ga otruju.

Ima dalje, nećete verovati ista ekipa GRU-ovaca za koje se sad zna da su povezani sa trovanjem Skripala, eksplozijom u Češkoj (blizu je Ukrajine što za skladišta municije, nije beznačajno u ovoj priči) i je ista ekipa optužena za pokušaj puča u Crnoj Gori pre par godina, teško da je baš sve Beba zakuvao s Milom tek tako.

Ima još. Igrom slučaja Bugarska je pre mesec dana pohapsila svoje aktivne i penzionisnane pripadnike oružanih snaga na osnovu optužbi za špijuniranje za Rusiju. Kolovođa je, navodno, bio visoko zvaničnik vojne obaveštajne, koji je školu završavao u Moskvi, kod GRU-ovaca. Kažu ovakve operacije u Bugarskoj od 1944 nije bilo.

Ima i još. Priča se da GRU i Putin ne koordiniraju baš uvek sve akcije. Brrr.

Što sam starija sve više razumem moju pokojnu Nanu, koje me odgajila. Legne uveče, krene da čita neki Agata Kristi roman, posle stranu ipo me pita:“ Jelena, hoće li DŽon da se oženi sa ovom Meri“. Jelena shvati, nahrani mačići ne diraj baš svaki dugmići.

PS Naslov ove kolumne nije iz američke kulture. Ne čujte dobro. Počeo rat bre…..