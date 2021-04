Evo u kakvoj poziciji je Srbija nakon osam godina od potpisivanja briselskih dogovora - DEO PRITISKA JE SADA PREBAČEN NA PRIŠTINU!

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM i Miloš Garić, urednik portala Kosovo online, govorili su o trenutnom stanju Srbije, nakon osam godina od potpisivanja briselskih dogovora. Naime, oni ističu da je Srbija danas znatno stabilnija.

Drecun za Pink ističe da deo briselskog dogovora i dalje nije ispoštovan povodom formiranja zajednica srpskih opština, nakon čega se prisetio početaka istih, te napomenuo da je u tom periodu Priština pokušala da uguši sve srpske institucije i time onemogući da Srbi žive na teritoriji KiM.

- Deo dogovora nije ispoštovan, o formiranju zajednica srpskih opština. Ne zaboravite da smo u periodu kada smo imali početak tih briselskih razgovora imali tešku situaciju. Zbog pogrešnog formiranja pitanja tadašnjih vlasti, taj pregovarački proces je premešten u EU. One su marginalizovane, i izgubili smo podršku Ruske Federacije i Kine, one nisu bile prisutne. Nakon toga smo imali tešku i nepovoljnu situaciju, Priština je pokušala da uništi sve institucije države Srbije, tako da je pretila opasnost da srpski narod ostane bez bilo kakve mogućnosti da tamo živi - napominje Drecun.

Drecun napominje da je Srbija potpisivanjem sporazuma otvorila mogućnost za dalju borbu za KiM.

- Briselski sporazum je priznat, i posle se pričalo da treba da se napravi konačni sveobuhvatan sporazum. Mi smo otvorili zatvoren manevarski prostor, gde možemo da osporavamo to samoproglašeno Kosovo, i sticanje priznanja - objasnio je Drecun.

Garić napominje da je trenutna pozicija Srbije, u odnosu na period pre Briselskog sporazuma drastično bolja, i da je trenutni položaj daleko stabilniji.

- Potpisivanje je značilo vraćanje Srbije u jednu aktivnu ulogu u tom pregovaračkom procesu. Sada je nešto stavljeno na papir, što je sa druge strane značilo obaveze Prištine. Njima nije išlo na ruku formiranje ZSO, a Beograd je konačno dobio soluciju da je deo pritiska prebačen na Prištinu. Ovde smo svi u jednom trenutku sumnjali u mogućnost da se borimo, ali od Briselskog sporazuma Srbija ima donekle stabilniji položaj. Srvari se bitno menjaju, Srbija je sada nešto drugo u odnosu na prethodne godine. Sada je težište očekivanja preseljeno u Prištinu koja nije slutila šta će se desiti - rekao je Garić.

Povodom obaveza koje su potpisane u Briselu, Garić ističe da je u pitanju velika bruka EU, kojoj, kako on napominje, odgovara da se pitanje Prištine i Beograda što duže razmatra.

U periodu iza nas se nije ništa bitno desilo da bi mi mogli da vidimo da je EU stala iza obaveza koje su potpisane u Briselu. To je velika bruka koja je ostala na njima. Izmenila se grupa političara, tu više nije Ketrin Ešton koja je tada bila tu. Ljudi sada to gledaju kao fin način da se zaradi lepa plata. To su po meni isprazni razgovori, oni kao da očekuju da se Beograd i Priština nešto dogovore, pa da EU to usvoji, a oni nisu bili u nikad gorim odnosima - objasnio je Garić.