PALMA NAKON SASLUŠANJA: Ili Marinika u zatvor ili ja! Kad bi se mojoj unuci desilo tako nešto, završio bih to po kratkom postupku!

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma jutros se samoinicijativno javio u Više javno tužilaštvo u Jagodini povodom optužbi Marinike Tepić.

- Sve što je rekla Marinika Tepić na jučerašnoj konferenciji za novinare je laž, čak su i sakrili njihovog “zaštićenog svedoka”, a ja ću sada da vam pokažem zašto su ga sakrili i zašto je taj koji je izneo laži protiv mene “zaštićeni svedok” Đilasa i Marinike Tepić i koji je upao nasilno u Javni servis, što govori da se radi o čoveku koji se ne plaši” izjavio je Marković na današnjoj konferenciji za novinare, koji je zatim novinarima pojasnio slike koje su prezentovane na konferenciji.

Marković kaže da se na slikama vidi čovek koji je, kako je istakao, sve lagao o njemu, u istom džemperu na dva događaja.

- Jedan je kada je snimljen kako laže o meni, a drugi događaj u istom džemperu je bio na jučerašnjoj proslavi dve godine postojanja partije Dragana Đilasa. Na sledećoj slici vidite tog čoveka prilikom nasilnog upada u Javni servis, a sledeća slika je sa Vukom Jeremićem, pošto je prvo bio u njegovoj partiji, a onda je prešao kod Đilasa. Mislio je pošto Đilas ima ogromne pare, da će mu dati neki novac. Što mu bre Đilase ne kupi dva džempera da ih promeni na tim događajima. To su materijalni dokazi o tome ko je čovek koji je juče lagao o meni - rekao je Marković i dodao:

- Ja sam jutros bio u Višem tužilaštvu u Jagodini i tražim da se ispitaju svi navodi Marinike Tepić i tog koji se navodno plaši, a ulazi u javni servis i silom razbija vrata sa Đilasom. Oni treba da objasne ko su ta deca, ko su te devojke, koje su to žene koje su navodno bile na tim mestima koje oni pominju i da se tu desilo to što su oni naveli. Odgovorno tvrdim: sve je čista laž. Zbog ovoga neko mora u zatvor, ili Marinika Tepić ili ja. U zatvor će ići onaj ko laže. Marinika Tepić će morati sve da dokaže - rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, žene koje su zaposlene u javnom sektoru u Jagodini, odnosno većina njih, će tužiti Mariniku Tepić, jer je ona, kako je rekao, izjavila na jednoj televiziji kako te žene dobiju njegov broj telefona, pa se jave za druženje, a onda koja se navodno dobro druži dobije posao.

- Sve žene koje rade u okviru lokalne samouprave će tužiti Mariniku Tepić - kazao je Marković i istakao:

- Ovo je pokušaj da se devalvira sve ono što sam ja radio u ovom gradu od 2004. godine i da me uvaljaju u blato. Neće uspeti u tome, ali moraće da objasne sve što su pričali i da dođu ti koje pominju, ali nema ko da dođe, jer je sve čista laž. Ja imam tri unuke i da im neko uradi to što navode da sam ja uradio, ja bi to završio po hitnom postupku. Ako je to tako, a nije, imaju li ta deca roditelje. Što, ne smeš da se boriš za svoje dete. Sve je čista laž i nameštaljka. Ali ne mogu tim lažima da uspore moj publicitet i Srbija vrlo dobro zna da sam ja domaćin i da takve stvari nikada u životu ne bih ni pomislio. Osuđujem sve one koji se tako odnose prema deci i maloletnim licima. Mnogo stavki ima koje treba da objasni Marinika Tepić i njen gazda Đilas. Zamolio sam Tužilaštvo da ubrza proces, jer je javnost uznemirena.

On kaže da želi da pošalje poruku Đilasu, da, ako je on to radio, kako je rekao Marković, kada je bio gradonačelnik i misli da to svi rade, da se grdno se prevario.

- Pa pokazuju slike restorana “Tigar” u Jagodini i hotela “Alfa” u Končarevu i kažu da je to moj hotel. To niti je moj hotel, niti se u tim objektima bilo šta dešavalo što oni navode. Pa pokazuju neke zgrade gde se navodno nešto dešavalo. Sve je čista i notorna laž i moraće sve to da dokazuju. Ali Đilasu neće biti teško da plati, jer ima pare, ali više neće moći da lažu građane Srbije. Sve što su rekli su teške izmišljotine. Sam sam otišao jutros u Tužilaštvo, prijavio se i očekujem da već od sutra krene istražni postupak i da se taj postupak brzo završi. Ko laže mora da ide u zatvor. Ovde ima mnogo toga što mora da objasni Marinika Tepić i taj njen zaštićeni svedok sa bradom, koji pominje 2010. i 2011. godinu. Što si čekao, što nisu odmah rekao, nego si sada otišao kod Đilasa i za pare lažeš ti Branislave Radosavljeviću - rekao je Marković i dodao:

- Marinika Tepić je htela da sakrije svog “svedoka” da ne bude dostupan Tužilaštvu. Dođi ti Branislave u Tužilaštvo, ja ti garantujem bezbednost i idemo da kažemo šta imamo, ti da ponoviš sve što si lagao za pare koje ti je dao Đilas. Za ovakve uvrede, cena je ogromna. Ali ništa nas neće zaustaviti da dalje radimo u interesu naših građana kao i do sada i vodićemo hiljadu lekara i zdravstvenih radika u Grčku, a ponovo ćemo voditi jedan broj u oktobru u Egipat i nastavićemo da pomažemo građanima kao i do sada. Svaka ti čast Dragane Đilasu, ja ti ne pretim, ali i ti ćeš morati u zatvor. O tome ćemo da pričamo kada se završi ovaj proces” poručio je Marković. “Poznato vam je šta je iznela Đilasova glasnogovornica, a sve je počelo kada sam ja rekao “Đilase kaži da li stvarno imaš 619 miliona evra ili nemaš i nemoj da se cela Srbija bavi time šest meseci i da vidimo kako si zaradio te pare i da li su njegove pare tajne”. Posle toga Đilas je poslao neke dve žene koje predstavljaju njegovu stranku u Jagodini da dođu ispred opštine i da kažu kako je sve u Jagodini tajno, kako je budžet nevidljiv i kako su sednice Skupštine grada tajne. Budžet je na sajtu Skupštine grada, a sednice prati uvek više novinarskih ekipa. I zbog toga smo te dve Đilasove žene tužili za širenje panike - zaključio je Marković.